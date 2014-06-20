محمد الشرقي يفتتح مركز الفجيرة لغسيل الكلى

افتتح سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أمس، مركز الكلى في الإمارة، وهو أول مركز تخصصي من نوعه في مستشفيات وزارة الصحة بالدولة، بكلفة تقدر بـ11 مليون درهم، وشيد على نفقة مؤسسة ماجد الفطيم الخيرية.

حضر الافتتاح معالي عبدالرحمن العويس، وزير الصحة، والدكتور محمد عبدالله سعيد، مدير منطقة الفجيرة الطبية، ومحمد السويدي، ممثل مجموعة ماجد الفطيم الخيرية، والدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة، وناصر البدور، والدكتور يوسف السركال، وكيلا وزارة الصحة المساعدان، والدكتورة طيبة الشريف، المديرة الفنية لمستشفى الفجيرة، وسالم الزحمي، مدير مكتب ولي عهد الفجيرة، والدكتور سالم الدرمكي، مستشار معالي الوزير.

وتفقد سموه أقسام المركز، يرافقه معالي وزير الصحة، إذ استمعا إلى شرح مفصل من قبل الدكتور حسن خماس، مدير مركز الكلى بالفجيرة، عن أحدث الأجهزة الموجودة والمستلزمات الطبية، المكونة من 18 جهاز غسيل كلى بمواصفات عالية الجودة باستخدام تقنية Haemodia Filtration، وهي أحدث الطرائق في غسيل الكلى عالمياً، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمركز 108 مرضى، ويعالج حالياً نحو 50 مريضاً، ويتضمن غرفتي عزل، وقاعة محاضرات، و3 أطباء، و18 ممرضة، وفنِّيي غسيل كلى.

أشاد ولي عهد الفجيرة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي بمركز الفجيرة لعلاج الكلى الذي يسهم في توفير الرعاية الصحية لمرضى الكلى، وتأمين العلاج لشريحة كبيرة من أفراد المجتمع على امتداد الساحل الشرقي، وأن مبادرة الفطيم تنم عن العلاقة المجتمعية الوطيدة بين أفراد المجتمع، وتعكس مبادرات رجال الأعمال، وتعاونها مع الحكومة، وحرصهم البالغ على تنمية وتطوير البلاد وقطاعاته المختلفة لخدمة الوطن والمواطن.

وأشار سموه إلى أن المركز يعتبر إضافة متميزة لسلسلة الصروح الطبية في جميع أنحاء الدولة التي تعكس أهمية القطاع الصحي، لكونه يعنى بصحة الإنسان وسلامته، ويعمل على تقديم الرعاية الشاملة لكل المرضى الموجودين على أرض الدولة، والتخفيف من آلامهم.

مفخرة طبية

عبر معالي وزير الصحة عبدالرحمن العويس عن سعادته بافتتاح مركز الفجيرة لغسيل الكلى التخصصي الذي اعتبره معاليه مفخرة للأوساط الطبية والصحية في الدولة والمنطقة، والذي يؤكد عملية الدعم التي تقدمها وزارة الصحة لمستشفى الفجيرة، ليكون مرجعاً لجميع مشافي الساحل الشرقي، وليقدم خدمات علاجية تخصصية لأهالي المنطقة والمناطق المجاورة لها، ما يعكس توجهات الوزارة نحو تقديم أفضل الخدمات الصحية، شاكراً معاليه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الفجيرة، على دعمه ورعايته الكريمة لمركز الفجيرة لغسيل الكلى، كما أثنى معاليه على الشراكة الاستراتيجية القوية بين وزارة الصحة ومؤسسة الفطيم الخيرية، في دعم مسيرة التنمية والارتقاء بالقطاع الصحي، نظراً إلى ما لهذا القطاع من أهمية في توفير العلاج للمرضى، معرباً عن تقديره لهذه المبادرة الخيرة التي تدفع عجلة النمو في البلاد.

وتطرق معاليه إلى حصول عدد من المستشفيات والمراكز الطبية في الدولة على الاعتماد الدولي من قبل اللجنة الدولية المشتركة، وذلك للمرة الأولى في تاريخ وزارة الصحة، منها مستشفى خليفة للنساء والأطفال في كل من عجمان وكلباء، ومركز راشد للسكري في عجمان، ومركز خدمات نقل الدم والأبحاث في الشارقة.

9200 جلسة

بدأت الأعمال الإنشائية في مركز الفجيرة للكلى في يونيو 2010، وتم الافتتاح التشغيلي له بداية شهر ديسمبر من عام 2012، بعدد ساعات تشغيلية تصل إلى 60 ألف ساعة، وعدد جلسات غسيل كلى تصل إلى 9200 جلسة، بطاقة استيعابية لـ108 مرضى بخدمات علاجية تقدم إلى 50 مريضاً.

... ويتفقد مشروع بناء 30 فيلا سكنية في البدية

تفقد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أمس، مشروع بناء 30 فيلا سكنية، ومسجد، وشبكة طرق في منطقة البدية بإمارة الفجيرة، التي تنفذها مؤسسة ماجد الفطيم الخيرية بالتنسيق والتعاون مع بلدية الفجيرة بتكلفة 20 مليون درهم تقريبا.

رافق سمو ولي عهد الفجيرة، خلال الجولة سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعدد من المسؤولين.

وثمن أهالي منطقة البدية زيارة سموه، مشيدين بتدشين الوحدات السكنية في منطقتهم، التي تأتي في مقدمة المتطلبات المعيشية.

وأشادوا بالمكتسبات الحضارية، التي تعيشها الإمارات في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبمتابعة حثيثة وفاعلة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي يعيش المواطن أجواءها ويتلمس إنجازاتها.

وعبر المواطن مانع سعيد الشراري، الذي تشرف بزيارة ولي عهد الفجيرة له في منزله، خلال جولة سموه التفقدية عن فرحته بهذه الزيارة الكريمة وقال: «اللحظات والدقائق التي قضاها سمو ولي العهد بمنزلي هي الأغلى في حياتي»، واطلع سموه على وضعه العام وأسرته في المنزل الجديد واطمأن على حالتهم واحتياجاتهم.