مستشفى لطيفة يستقبل 400 حالة بطانة مهاجرة سنوياً

يبدأ مستشفى لطيفة في دبي اعتباراً من الأسبوع المقبل استقبال حالات بطانة الرحم المهاجرة المحولة إليه من القطاع الطبي الخاص بعد تطبيق قانون الضمان الصحي بدبي، وقال الأطباء المشاركون في العيادة الذكية لهيئة الصحة بدبي ان مركز علاج البطانة المهاجرة بمستشفى لطيفة يستقبل سنوياً أكثر من 400 حالة مرضية، بينها 70 حالة تحتاج الى تدخل جراحي، مشيرين الى الخدمات المتعددة التي يقدمها المركز تتعلق بتشخيص الحالة المرضية وتقديم العلاج الطبي أو الجراحي لها بعد التصوير الضوئي للحالات المرضية.

وشارك في العيادة الذكية لهيئة الصحة بدبي يوم امس كل من الدكتورة نادية الصوالحي استشارية ورئيس قسم النساء والولادة بمستشفى لطيفة، والدكتور غسان لطفي استشاري جراحة المناظير وامراض النساء الولادة بالمستشفى.

وأوضح الأطباء ان مركز علاج البطانة المهاجرة بمستشفى لطيفة الذي تم افتتاحه عام 2012م كأول مركز متخصص من نوعه على مستوى الدولة سيبدأ اعتبارا من الأسبوع المقبل استقبال الحالات المرضية المحولة من القطاع الطبي الخاص بعد تطبيق قانون الضمان الصحي بدبي.

البطانة المهاجرة

وأكد الأطباء عدم وجود أسباب واضحة لمرض البطانة المهاجرة، وهو مرض يصيب النساء من سن (12 - 80) سنة، وتصل نسبة الإصابة به الى (10%) من النساء على مستوى الدولة، حيث تتمثل اعراض المرض بظهور آلام الدورة الشهرية وحركة الأمعاء والعقم وآلام الإباضة وآلام الجماع وغيرها من الأعراض الاخرى.

وقال الأطباء ان المستشفى يستقبل سنويا اكثر من 7000 حالة ولادة 29% منها قيصرية لأسباب متعددة، مشيرين الى وجود العديد من الضوابط والإجراءات التي تتم وفقها العمليات القيصرية.

وأكد الأطباء على التطورات المتلاحقة التي شهدها مستشفى لطيفة خلال السنوات القليلة الماضية والتي جعلت منه وجهة مثالية للعلاج من مختلف امراض النساء والولادة وخاصة امراض بطانة الرحم المهاجرة.

خدمة فحص الأجنة

وقال الأطباء ان قسم النساء والولادة بمستشفى لطيفة بدأ منذ عام 2004م بتقديم خدمات فحص الأجنة في مراحل الحمل المبكرة للكشف عن الأمراض الوراثية كالثلاسيميا والأمراض الجينية الأخرى، مشيرين الى ان المستشفى يستقبل اكثر من (80) حالة سنويا (5%) منها لديها أمراض وراثية.

وقالوا ان قسم النساء والولادة بمستشفى لطيفة يخطط مستقبلا لفتح المجال امام القطاع الطبي الخاص لتحويل الحالات اليه للكشف عن أمراض الأجنة خلال فترات الحمل المبكرة.

جراحة المناظير

وأوضح الأطباء المشاركون في العيادة الذكية ان قسم النساء والولادة بمستشفى لطيفة يجري سنويا ما بين 250 - 340 عملية جراحة مناظير لأمراض النساء والولادة، كما يعد المركز الرئيسي والوحيد في القطاعين العام والخاص بدبي والإمارات الشمالية لعلاج حالات المشيمة الملتصقة والتي تعد من الحالات المرضية النادرة، حيث يستقبل المستشفى اكثر من 10 حالات سنوياً يتم تقديم العلاجات اللازمة لها، مشيرين الى وجود فريق طبي متخصص ومتكامل للتعامل مع هذه الحالات مكون من أطباء استشاريين في الجراحة والمسالك البولية والأوعية الدموية والتخدير والأشعة وبدعم من مركز بنك الدم المتواجد في حرم المستشفى.

وأكد الأطباء على ان الخدمات التخصصية التي يقدمها مستشفى لطيفة ستعمل على دعم استراتيجية السياحة العلاجية التي تتبناها هيئة الصحة بدبي حالياً وعلى تعزيز مكانة وسمعة دبي في المجال الطبي.