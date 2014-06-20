الموت يغيب طالباً متفوقاً بالصف العاشر في أبوظبي

غيب الموت طالباً بالصف العاشر في مدرسة أبوظبي الثانوية صباح أمس، وخيم الحزن والأسى على أسرة المدرسة التي تلقت خبر وفاة الطالب صباحاً قبل انعقاد اللجان الامتحانية.

وتفصيلاً، تلقى وكيل مدرسة أبوظبي الثانوية نبيل شعلان اتصالاً من ولي أمر الطالب ( ي . أ ) يبلغه بوفاة ابنه، وكان ولي الأمر في حالة هستيرية وهو ينقل خبر الوفاة لوكيل المدرسة، وذلك قبل وقت من انعقاد اللجنة الامتحانية، حيث كان مقررا للطالب التوجه لأداء امتحان مادة «الرياضيات الأكاديمية».

وأشار نبيل شعلان وكيل المدرسة أن خبر وفاة الطالب فاجأه لأن هذا الطالب وهو عربي الجنسية، من الطلبة المتفوقين وحاصل على معدل (94.5%) كما أنه لا يوجد لديه أية مشكلات سلوكية أو صحية، مؤكداً أن الخبر أحزن أسرة المدرسة كثيراً، وسارع الوكيل بشكل شخصي بعد انهاء امتحانات الصفوف الثانوية، بالتوجه إلى مستشفى خليفة بأبوظبي حيث يرقد الطالب المتوفى، بهدف الوقوف إلى جانب الأسرة ومواساتها في مصابها.

وذكر شعلان أنه وجد والد الطالب في حالة حزن وبكاء شديدة لفقده ابنه الوحيد بين ثلاث بنات صغار، مشيراً إلى إحساسه بمصاب الأسرة الأليم وحرصه على التخفيف عنهم ومواساتهم. وأوضح أنه طبقا لرواية ولي الأمر، فقد توجهت الأم إلى غرفة ابنها لإيقاظه في الصباح ليستعد ويتوجه إلى المدرسة لأداء الامتحانات كعادته يوميا، إلا أنها لم تجده في سريره وفوجئت به ساقطاً على الأرض بلا حراك، وعندها قامت الأسرة بنقله إلى المستشفى حيث تبين خبر وفاته.

وأكد شعلان حزن وأسف أسرة مدرسة أبوظبي الثانوية على فقدان أحد أبنائها المتفوقين، داعين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وفسيح جناته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.