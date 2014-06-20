نهيان بن مبارك يحضر أفراح المزيني والعيسائي

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع الحفل الذي أقامه محمد سيف المزيني بمناسبة زفاف نجله عبيد إلى كريمة علي محمد خميس راشد العيسائي.

كما حضر الحفل، الذي أقيم بقاعة الاحتفالات في منطقة زاخر في العين، عدد من شيوخ وأعيان ووجهاء القبائل وكبار الشخصيات والمسؤولين وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة ولفيف من الأهل والاصدقاء.

وتخللت الحفل فقرات فنية وتراثية لفرقة الفنون الشعبية الإماراتية ابتهاجاً بالمناسبة.

ومن جهة ثانية حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك مساء أمس الأول حفل الاستقبال الذي أقامه ديك باتريك ايسبارون سفير جمهورية سيشل لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

وحضر الحفل الذي أقيم في فندق الانتركونتيننتال أبوظبي السفير شهاب الفهيم مدير إدارة المراسم في وزارة الخارجية وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة.