المستشفيات الحكومية استقبلت 60 مليون مواطن العام الماضى

قال الدكتور هشام عطا رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة، إن المستشفيات الحكومية استقبلت أكثر من 60 مليون مواطن العام الماضى، تردد منهم 46 مليون مواطن على العيادات الخارجية، و14 مليونًا ترددوا على الاستقبال، ومليون و800 ألف مواطن دخلوا المستشفيات الحكومية، مضيفاً أن الوزارة بصدد تطبيق التأمين الصحى الشامل خلال السنوات المقبلة.

وأعلن الدكتور هشام عطا، فى حواره لبرنامج آخر النهار، الذى يقدمه الإعلامى محمود سعد، والمذاع على قناة النهار، عن مشروع لربط أقسام الطوارئ بالمستشفيات الحكومية مع مركز الطوارئ الرئيسى، بالاتفاق مع وزارة التنمية الإدارية، وسيتم التوسع فى هذا المشروع ليمتد لثمانى محافظات، بالإضافة للجنة حقوق المرضى على كل المستشفيات، تتكون من أفراد من المستشفى وفرد من المجتمع المدنى، للمتابعة والكشف عن مستوى الخدمات.