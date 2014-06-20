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ضبط 3 متهمين هاربين من احداث العنف في أغسطس الماضي بالمنيا

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ضبط 3 متهمين هاربين من احداث العنف في أغسطس الماضي بالمنيا ضبط 3 متهمين هاربين من احداث العنف في أغسطس الماضي بالمنيا

نجحت السلطات الأمنية بمحافظة المنيا في ضبط 3 متهمين هاربين في احداث العنف التي وقعت بمحافظة المنيا في 14 اغسطس 2013
> تلقي اللواء اسامة متولي مدير امن المنيا اخطارا من العميد هشام نصر مدير البحث الجنائي يفيد ضبط متهم هارب من حكم الإعدام بمركز العدوة والمحالة أوراقه إلي فضيلة المفتي في القضية رقم 300 لسنة 2013 جنايات مركز العدوة اقتحام المركز و متهم من مركز ابوقرقاص في القضية رقم 7309 لسنة 2013 اداري قسم المنيا اقتحام المركز ومتهم بمركز شرطة ملوي في القضايا أرقام 2043 لسنة 2013 إداري قسم ملوي و2044 لسنة 2013 إداري القسم محاولة اقتحام القسم و2059 لسنة 2013 إداري القسم اقتحام المتحف

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