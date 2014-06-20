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وزير الإسكان: لا توجد وحدات سكنية جاهزة في الوقت الحالي

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وزير الإسكان: لا توجد وحدات سكنية جاهزة في الوقت الحالي وزير الإسكان: لا توجد وحدات سكنية جاهزة في الوقت الحالي

الدكتور مصطفي مدبولي وزير الاسكان والمرافق

قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن ما يتردد عن وجود وحدات سكنية جاهزة في وزارة الإسكان كلام خاطئ وليس له أساس من الصحة، موضحا أنه كان يوجد 10 آلاف وحدة متبقية من البرامج السابقة للإسكان وتم تجهيزها والإعلان عنها.

وأضاف «مدبولي»، في لقائه مع الإعلامية رشا نبيل، مقدمة برنامج «العاشرة مساء»، مساء الخميس، أن هناك بعض المشروعات لا يوجد بها مرافق ومكتملة البناء ولكنها غير جاهزة للتسكين، موضحًا أنه سوف يتم النظر فيها قريبا لتجهيزها وإكمالها وطرحها، حتى يتم التفرغ للوحدات الجديدة.

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