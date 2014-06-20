إطلاق سراح 44 عاملا من جنسيات مختلفة في العراق

أعلن نائب مدير شرطة كركوك، اللواء تورهان عبد الرحمن يوسف، الخميس، عن استلام 44 شخصا من عدة دول هي النيبال وبنغلادش وتركمانستان وأذربيجان وتركيا كانوا محاصرين قرب مدينة تكريت التي يسيطر عليها مسلحون منذ الأسبوع الماضي.

وقال «يوسف» إن «هؤلاء يعملون في شركة تركية تتولى بناء مستشفى وجرى اختطافهم قرب جبال حمرين على بعد نحو 75 كيلومتر جنوب كركوك قبل 4 أيام».

وأضاف «تم استلامهم قرب نقطة تفتيش كركوك تكريت (160 كيلومتر شمال بغداد) من قبل الشرطة والبشمركة وتحديدا قرب قرية مريم بيك على بعد 30 كيلومتر جنوب كركوك»، (240 كيلومتر شمال بغداد).

وتابع: «عملية الإطلاق تمت اليوم ونحن لا نعلم كيف تمت سوى أننا توجهنا إلى نقطة التفتيش وقمنا بجلبهم إلى كركوك وسيتوجهون إلى بلدانهم قريبا».