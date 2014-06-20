ليلى غفران بعد إعدام قاتل ابنتها: قدر الله وماشاء فعل

قال حسن أبو العينين محامي الفنانة ليلي غفران، في قضية مقتل ابنتها: إننا لدينا قاعدة تقول: إن الحكم لله، مضيفا إن إعدام محمود العيساوي، قاتل هبة ونادين اليوم، جاء تنفيذا لما جاء في حكم الله أن القاتل يقتل ولو بعد حين، حيث قال الله: “ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب”.

وأضاف أبو العينين أنه بتنفيذ حكم الإعدام على العيساوي هو انتقام وأخذ حق الضحيتين البريئتين اللاتي قتلهما واعتدى عليهما بطريقة وحشية ما تزال راسخة في ذاكرة الناس حتى الآن.

وعما شعرت به الفنانة ليلي غفران بعد تنفيذ حكم الإعدام، قال أبو العينين: إنه تواصل مع الفنانة بعد تنفيذ الحكم وأنها -الآن- تشعر بارتياح وقالت “إن الله لا ينسى عبده ويقف بجواره وخاصة لو كان مظلومًا” وأول كلمة قالتها الفنانة ليلي” الحمد لله، وقدر الله وما شاء فعل”.

وأشار أبو العينين إلى أن الإعدام أقصى عقوبة تطبق على مستوى العالم، وفي مصر المصدر الأساسي في التشريع لدينا مبادئ الشريعة الإسلامية، فالقرآن يقر القصاص في حالة القتل، وتنفيذ الحكم في العيسوي يمثل ردعا عاما لدى المواطنين، وخاصة على مرتكب الجريمة بإنهاء حياته.

واستطرد: “إحساسي اليوم أني نجحت، في المهمة التي أوكلت بها كمحام، حيث انضممت للنيابة العامة في طلباتها، وهي توقيع عقوبة الإعدام وأثمر التعاون بيننا على صدور حكم الإعدام مرتين، الأولى في محكمة الجنايات ثم النقض ومحكمة الجنايات الثانية، مؤكدًا أن ذلك دليل قاطع على أن المتهم هو مرتكب الجريمة.

يذكر أنه تم صباح أمس تنفيذ حكم الإعدام على محمود العيساوى قاتل هبة نجلة المطربة ليلى غفران وصديقتها نادين، بسجن الاستئناف بعد أن قضت محكمة النقض بتأييد الحكم بالإعدام على المتهم بعد أن رفضت للمرة الثانية الطعن المقدم من محاميه.