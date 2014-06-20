الرئيس الفرنسي أولاند يهنئ ملك اسبانيا الجديد بمناسبة تنصيبه

أجرى الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند اليوم الخميس اتصالًا هاتفيًا بالملك فيليب السادس ملك اسبانيا الجديد الذب جرت مراسم تنصيبه رسميًا في وقت سابق اليوم.

كما بعث الرئيس الفرنسب برسالة تهنئة إلى ملك اسبانيا الجديد متنميًا له النجاح في مهامه الرفيعة، وأكد على العلاقات التي تربط بين بلاده واسبانيا، وقال “بخلاف العوامل التاريخية والجغرافية فإن البلدين يرتبطان بالقيم المشتركة المتمثلة في السلام والأمن والرفاهية والتضامن، وإنني أنوه بالتطور الكبير الذى شهده التعاون بين باريس ومدريد خلال فترة حكم الملك الأسبانى السابق خوان كارلوس”.

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