أخبار عاجلة

لقاء حصري - رأى أحمد أحمد فى إدارة عيسى حياتو للإتحاد الإفريقي -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يكشف رؤيته المستقبلية لدعم كافة الاتحادات -
لقاء حصري - علاقة احمد احمد مع هاني أبو ريدة ودوره المؤثر فى فوزه بانتخابات الكاف -
اخسر 6 كيلو في 10 ايام على المضمون مع هذا المشروب الذي تتناوله قبل الذهاب للنوم -
الكوب العجيب اشربه صباحا على الريق يفقدك الكرش دون رجيم و يقوي مناعة جسمك و يخلصك من الامساك -
صور وفيديو.. المدير الفني الجديد للزمالك يصل القاهرة -
تغطية خاصة - حامد عز الدين : الإدارة الأمريكية كانت تبحث الوجود الروسي وحاولت إحداث توازن -
تغطية خاصة - ترامب يشيد بلقائه بالرئيس السيسي عبر تويتر -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يوضح دور رئيس الفيفا فى انتخابات الكاف -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي يتحدث عن دور مصر في انتخابات الكاف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الرئيس الفرنسي أولاند يهنئ ملك اسبانيا الجديد بمناسبة تنصيبه

Google+ Print
الرئيس الفرنسي أولاند يهنئ ملك اسبانيا الجديد بمناسبة تنصيبه الرئيس الفرنسي أولاند يهنئ ملك اسبانيا الجديد بمناسبة تنصيبه

الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند – ارشيفية

أجرى الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند اليوم الخميس اتصالًا هاتفيًا بالملك فيليب السادس ملك اسبانيا الجديد الذب جرت مراسم تنصيبه رسميًا في وقت سابق اليوم.

كما بعث الرئيس الفرنسب برسالة تهنئة إلى ملك اسبانيا الجديد متنميًا له النجاح في مهامه الرفيعة، وأكد على العلاقات التي تربط بين بلاده واسبانيا، وقال “بخلاف العوامل التاريخية والجغرافية فإن البلدين يرتبطان بالقيم المشتركة المتمثلة في السلام والأمن والرفاهية والتضامن، وإنني أنوه بالتطور الكبير الذى شهده التعاون بين باريس ومدريد خلال فترة حكم الملك الأسبانى السابق خوان كارلوس”.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا