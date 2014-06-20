الرئيس الأوغندي يهنئ السيسي بفوزه في انتخابات الرئاسة

بعث الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني برسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي يهنئه فيها على فوزه في انتخابات الرئاسة في مصر.

وقال السفير أحمد عبد العزيز مصطفى سفير مصر في كمبالا إن الرئيس الأوغندي أشار ـ في رسالته ـ إلى أن فوز الرئيس السيسي الساحق في الإنتخابات أعطى مؤشرًا قويًا على ثقة الشعب المصري فيه وايمانه بقدرته على قيادة البلاد.

وأشاد موسيفني باستكمال مصر السلمي والناجح للعملية الديمقراطية، داعيًا الله أن تشهد البلاد برئاسة السيسي مرحلة من التعافي علي المستويين الاقتصادي والسياسي.

وأعرب الرئيس الأوغندي ـ في ختام رسالته ـ عن أمنياته بأن تتكلل رئاسة السيسي لمصر بالنجاح وعن تطلعه للعمل سويًا لتدعيم علاقات التعاون بين مصر وأوغندا.

أ ش أ