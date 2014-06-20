وزارة الدفاع العراقية تعلن مقتل 70 إرهابيًا بمحافظة صلاح الدين

أعلنت وزارة الدفاع العراقية اليوم الخميس، عن مقتل 70 إرهابيًا بضربات جوية في محافظة صلاح الدين والعاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، إن قيادة طيران الجيش العراقي وجهت ضربات مؤثرة لإرهابيي داعش في قريتي البو جواري و600 دار، تمكنت خلالها من قتل 55 إرهابيًا وتدمير عجلات تحمل أحاديات تابعة لهم في شمال بلد بمحافظة صلاح الدين.

وأضاف البيان، كما وجهت ضربة جوية في قاطع اللطيفية والمحمودية ببغداد، مشيرًا إلى أنه بناءً على معلومات استخبارية دقيقة تمكن طيران الجيش من استهداف تجمعًا لإرهابيي داعش وقتل 15 منهم اثناء تواجدهم في المنطقة.

وكانت وزارة الدفاع العراقية أعلنت في وقت سابق اليوم الخميس، عن تطهير ناحية الاسحاقي بمحافظة صلاح الدين من تنظيم داعش، فيما أكدت اعتقال عدد من عناصر التنظيم والاستيلاء على كميات كبيرة من الاسلحة والعجلات.

أ ش أ