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مباشر – #في_البرازيل.. إنجلترا وأوروجواي.. اوووووف، جوول سواريز

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مباشر – #في_البرازيل.. إنجلترا وأوروجواي.. اوووووف، جوول سواريز مباشر – #في_البرازيل.. إنجلترا وأوروجواي.. اوووووف، جوول سواريز

إما نتيجة إيجابية أو إحباط جديد لمنتخب إنجلترا، والمهمة صعبة بالنظر إلى أن فريق الثلاثة أسود يصطدم بثنائي أوروجواي، لويس سواريز وإديسون كافاني.

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الشوط الثاني..

ق65) الثابت أن داني ويلبيك لم يشاهده أحد من أول المباراة!

ق61) خروج ستيرلينج غريب من جانب روي هودجسون، ستيرلينج أكثر لاعب يتحرك في إنجلترا!! تغيير غريب، لكن ما علينا.. روس باركلي يدخل.

ق60) ألفارو بيريرا يسقط مغشيا عليه بعد تدخل عنيف للغاية من ستيرلينج، لكنه ينهض بعد 3 دقائق من العلاج، المدرب يرغب في تبديله واللاعب يرفض الخروج من الملعب.

ق55) نحس.. أفضل وصف لروني، 3 كرة يضيعها الفتى غير الذهبي لإنجلترا.. انفراد تام، وتصويبة من لاعب مانشستر يونايتد يردها موسيليرا حارس أوروجواي ببراعة فائقة.

ق53) إنجلترا تحت الضغط.. أوروجواي تهدر فرصة تلو الأخرى.

ق47) كافاني يهدر هدفا لا يضيع.. انفرد، ركض داخل منطقة جزاء إنجلترا، لكنه سدد في النهاية خارج المرمى.. لا يصدق.

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أهم أحداث الشوط الأول:

واين روني يلعب في القلب.. لا يتحرك على الجناح كما كان الحال في مباراة إيطاليا.

جاءت ركلة حرة لإنجلترا.. روونييي، أوف.. القائم كأنه تحرك ليمنع واين من التسجيل.

ركلة ركنية لإنجلترا، أووووف.. القائم يقف أمام روني.

طبعا بعد 3 فرص لإنجلترا، من الطبيعي أن تسجل أوروجواي.

وهدفففف لأوروجواي، سواريز يستقبل عرضية نموذجية من إديسون كافاني، ويسجلها نجم ليفربول بشكل رائع في مرمى جو هارت.

تابع التشكيل الخاص بالفريقين، وتعرف على تفاصيل اللقاء لحظة بلحظة بالضغط هنا..

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فيديو اليوم السابع