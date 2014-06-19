حسين السيد: الأهلي والزمالك يتفاوضان لضمي

أقر حسين السيد ظهير أيسر مصر المقاصة بأن قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك يتفاوضان مع ناديه لضمه هذا الصيف.

وقال حسين السيد لقناة "الحياة 2": "هناك مفاوضات من الأهلي والزمالك لضمي، مسئولو نادي المقاصة أبلغوني برغبة الناديين في التعاقد معي".

وأضاف اللاعب الشاب "أنا من أبناء النادي الأهلي، ولكن لم أحسم وجهتي القادمة، وسأصلي استخارة لاختيار المكان الذي سأشعر فيه براحة نفسية".

وتابع "لا أعلم تفاصيل العروض المالية، البعض يقول أن المقاصة طلب 3 مليون جنيه، والبعض الآخر زعم إنهم طلبوا مليون جنيه بالإضافة للاعبين".

وأتم اللاعب الذي خاض أول مباراة دولية مع منتخب مصر أمام جامايكا "يتبقى في عقدي مع المقاصة عامين، ولا مانع من الاستمرار مع الفريق".

يُذكر أن حسين السيد رحل عن القلعة الحمراء بصحبة زميله هشام محمد في صفقة تبادلية عام 2012، ضم على إثرها الأهلي المهاجم الإيفواري أوسو كونان