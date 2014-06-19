أخبار عاجلة

صورة وخبر: ضحايا تفجير سان بطرسبرج في روسيا -
باكستان تستأنف عمليات الترحيل الجماعي للاجئين الأفغان إلى بلادهم -
تفجير "سان بطرسبرج" الروسية في صور -
سفارة أمريكا في روسيا تقدم التعازي لأسر ضحايا تفجير سان بطرسبرج -
تغطية خاصة - مستشار الرئيس الفلسطيني : التنسيق والإنسجام بين الرئيس السيسي وأبو مازن -
فتاة ترفع دعوى قضائية ضد طبيب افقدها عذريتها -
وزير الإسكان:فتح باب الحجز بالإسكان الاجتماعى للمصريين بالخارج الشهر المقبل -
تغطية خاصة - حامد عز الدين : الإرهاب إنهاؤه يمهد الطريق نحو الخلاص من أزمة الصراع العربي الإسرائيلي -
تغطية خاصة - محمد صلاح : الرئيس سيجري لقاءات في الكونجرس ولا أتوقع إلقاء خطاب للسيسي -
قصة عبد المنعم الذى شغل قلب الرئيس فى لقاء الجالية المصرية بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

حسين السيد: الأهلي والزمالك يتفاوضان لضمي

Google+ Print
حسين السيد: الأهلي والزمالك يتفاوضان لضمي حسين السيد: الأهلي والزمالك يتفاوضان لضمي

أقر حسين السيد ظهير أيسر المقاصة بأن قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك يتفاوضان مع ناديه لضمه هذا الصيف.

وقال حسين السيد لقناة "الحياة 2": "هناك مفاوضات من الأهلي والزمالك لضمي، مسئولو نادي المقاصة أبلغوني برغبة الناديين في التعاقد معي".

وأضاف اللاعب الشاب "أنا من أبناء النادي الأهلي، ولكن لم أحسم وجهتي القادمة، وسأصلي استخارة لاختيار المكان الذي سأشعر فيه براحة نفسية".

وتابع "لا أعلم تفاصيل العروض المالية، البعض يقول أن المقاصة طلب 3 مليون جنيه، والبعض الآخر زعم إنهم طلبوا مليون جنيه بالإضافة للاعبين".

وأتم اللاعب الذي خاض أول مباراة دولية مع منتخب مصر أمام جامايكا "يتبقى في عقدي مع المقاصة عامين، ولا مانع من الاستمرار مع الفريق".

يُذكر أن حسين السيد رحل عن القلعة الحمراء بصحبة زميله هشام محمد في صفقة تبادلية عام 2012، ضم على إثرها الأهلي المهاجم الإيفواري أوسو كونان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي يتحدث عن دور مصر في انتخابات الكاف

لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي يتحدث عن دور مصر في انتخابات الكاف

وزير الإسكان:فتح باب الحجز بالإسكان الاجتماعى للمصريين بالخارج الشهر المقبل

وزير الإسكان:فتح باب الحجز بالإسكان الاجتماعى للمصريين بالخارج الشهر المقبل

قصة عبد المنعم الذى شغل قلب الرئيس فى لقاء الجالية المصرية بواشنطن

قصة عبد المنعم الذى شغل قلب الرئيس فى لقاء الجالية المصرية بواشنطن

رئيس الوزراء يناقش مع شركة أسمنت فرنسية زيادة استثماراتها بمصر

رئيس الوزراء يناقش مع شركة أسمنت فرنسية زيادة استثماراتها بمصر