وزير الرى بالسودان يؤكد أن بلاده ليست وسيطًا في مفاوضات سد النهضة الإثيوبى

أكد وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني معتز موسى،- رئيس مجلس وزراء دول حوض النيل- أن دول حوض النيل الشرقي الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا وقعوا على تقرير وتوصيات لجنة الخبراء الدوليين بشأن سد النهضة الأثيوبي بحضور خبراء الدول الثلاث، مشيرًا إلى أن هذا التوقيع بمثابة اتفاق يلزم أثيوبيا والسودان ومصر مجتمعة على الجلوس سويًا لتنفيذ ما جاء بالتقرير الدولي.

وقال موسى،-في تصريح خاص لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم مساء اليوم-”أن ما جاء بتقرير لجنة الخبراء الدوليين واضح فيه ما هو المطلوب عمله”، مؤكدًا أن الخلاف حاليًا بين الدول الثلاث على آلية تنفيذ ما جاء بالتقرير الدولي بشأن السد الأثيوبي.

وأكد الوزير السوداني، أن بلاده ليست وسيطًا في مفاوضات سد النهضة الأثيوبي، ولكنها دولة كاملة العضوية، مشيرًا إلى حرص الخرطوم بطبيعة الحال على أن يتم التحاور والتشاور بين الدول الثلاث المعنيين بالسد، لافتًا إلى أن السودان لديه قبول لدى الأطراف وهي تترأس رسميا من اليوم مجلس وزراء دول الحوض، وقال “سنعمل على أن نستفيد من هذا الموقع ومن تلك المسئولية في دعم روح التوافق بين الجميع”.

وأشار معتز موسى- الرئيس الحالي لمجلس وزراء دول حوض النيل-، أن اجتماعات دول الحوض اليوم بالخرطوم، اتضح فيها أن هناك فهمًا عامًا أفضل من كافة الأطراف بدول الحوض، مقارنة بالفترات السابقة.

وقال إن مصر لديها بعض المخاوف أو المشاغل، بشأن مبادرة دول الحوض مما دعاها لتجميد أنشطتها لحين حل النقاط الخلافية، مشيرًا إلى أن مصر أبدت استعدادها لطرح مخاوفها على طاولة المفاوضات مجددًا، وأن أعضاء دول الحوض أعلن استعداده التام للتعرف والاستماع لوجهة نظر مصر في كافة القضايا والموضوعات العالقة محل الخلاف.

وأكد موسى أن اجتماعات وزراء الموارد المائية لدول حوض النيل التي عقدت اليوم الخميس بالخرطوم، تعد اجتماعات سنوية متفق عليها، وتم خلالها التباحث حول القضايا الإستراتيجية المتعلقة بتعزيز التعاون بين دول حوض النيل، وكذلك بحث الموضوعات الخاصة بتسيير مبادرة حوض النيل.

أ ش أ