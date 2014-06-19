أخبار عاجلة

لقاء حصري - رأى أحمد أحمد فى إدارة عيسى حياتو للإتحاد الإفريقي -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يكشف رؤيته المستقبلية لدعم كافة الاتحادات -
لقاء حصري - علاقة احمد احمد مع هاني أبو ريدة ودوره المؤثر فى فوزه بانتخابات الكاف -
اخسر 6 كيلو في 10 ايام على المضمون مع هذا المشروب الذي تتناوله قبل الذهاب للنوم -
الكوب العجيب اشربه صباحا على الريق يفقدك الكرش دون رجيم و يقوي مناعة جسمك و يخلصك من الامساك -
صور وفيديو.. المدير الفني الجديد للزمالك يصل القاهرة -
تغطية خاصة - حامد عز الدين : الإدارة الأمريكية كانت تبحث الوجود الروسي وحاولت إحداث توازن -
تغطية خاصة - ترامب يشيد بلقائه بالرئيس السيسي عبر تويتر -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يوضح دور رئيس الفيفا فى انتخابات الكاف -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي يتحدث عن دور مصر في انتخابات الكاف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الرئيس الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي سيرحل حتمًا ولن يبقى على أرض فلسطين

Google+ Print
الرئيس الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي سيرحل حتمًا ولن يبقى على أرض فلسطين الرئيس الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي سيرحل حتمًا ولن يبقى على أرض فلسطين

الرئيس الفلسطيني

حمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تعثر مفاوضات السلام، قائلًا “إنها دولة لا تريد أن تحدد حدودها ولا تريد أن تحدد متى ستخرج، ثم تتحدث عن السلام، لا أدري ما السلام الذي يتحدثون عنه.”

وقال عباس – في كلمته خلال افتتاح المؤتمر السادس والخمسين لأبناء رام الله في الولايات المتحدة الأمريكية والذي عقد مساء اليوم الخميس بقصر رام الله الثقافي – إن الاحتلال الإسرائيلي سيرحل حتمًا ولن يبقى على أرض فلسطين، مؤكدًا أن فلسطين أصبح لديها أوراق سياسية ودبلوماسية إضافية تمكنها من الدفاع عن حقوق شعبها في الحرية والسيادة والاستقلال وذلك بعد رفع مكانتها في الأمم المتحدة.

وشدد الرئيس الفلسطيني على أن ما قبل 29 نوفمبر 2012 ليس كما بعده – وهو تاريخ حصول فلسطين على عضوية الدولة غير العضو في الأمم المتحدة – حيث “أن الدنيا تغيرت وأصبح لدينا أسنان ومخالب لكل من يريد أن يعتدي علينا، لن نستعمل السلاح سنستعمل العقل وسنفهمهم أننا قادرون على تحرير بلدنا بالعقل والحكمة والسياسة”.

وقال عباس إن المستقبل أصبح بأيدي شعب فلسطين وما عليه إلا الصبر القليل لبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، مشيرًا إلى “أن الاستيطان مرفوض، والاستيطان منذ أول حجر عام 1967، وحتى آخر حجر غير شرعي ولا نعترف به”.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا