الرئيس الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي سيرحل حتمًا ولن يبقى على أرض فلسطين

حمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تعثر مفاوضات السلام، قائلًا “إنها دولة لا تريد أن تحدد حدودها ولا تريد أن تحدد متى ستخرج، ثم تتحدث عن السلام، لا أدري ما السلام الذي يتحدثون عنه.”

وقال عباس – في كلمته خلال افتتاح المؤتمر السادس والخمسين لأبناء رام الله في الولايات المتحدة الأمريكية والذي عقد مساء اليوم الخميس بقصر رام الله الثقافي – إن الاحتلال الإسرائيلي سيرحل حتمًا ولن يبقى على أرض فلسطين، مؤكدًا أن فلسطين أصبح لديها أوراق سياسية ودبلوماسية إضافية تمكنها من الدفاع عن حقوق شعبها في الحرية والسيادة والاستقلال وذلك بعد رفع مكانتها في الأمم المتحدة.

وشدد الرئيس الفلسطيني على أن ما قبل 29 نوفمبر 2012 ليس كما بعده – وهو تاريخ حصول فلسطين على عضوية الدولة غير العضو في الأمم المتحدة – حيث “أن الدنيا تغيرت وأصبح لدينا أسنان ومخالب لكل من يريد أن يعتدي علينا، لن نستعمل السلاح سنستعمل العقل وسنفهمهم أننا قادرون على تحرير بلدنا بالعقل والحكمة والسياسة”.

وقال عباس إن المستقبل أصبح بأيدي شعب فلسطين وما عليه إلا الصبر القليل لبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، مشيرًا إلى “أن الاستيطان مرفوض، والاستيطان منذ أول حجر عام 1967، وحتى آخر حجر غير شرعي ولا نعترف به”.

أ ش أ