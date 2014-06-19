أخبار عاجلة

لقاء حصري - رأى أحمد أحمد فى إدارة عيسى حياتو للإتحاد الإفريقي -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يكشف رؤيته المستقبلية لدعم كافة الاتحادات -
لقاء حصري - علاقة احمد احمد مع هاني أبو ريدة ودوره المؤثر فى فوزه بانتخابات الكاف -
اخسر 6 كيلو في 10 ايام على المضمون مع هذا المشروب الذي تتناوله قبل الذهاب للنوم -
الكوب العجيب اشربه صباحا على الريق يفقدك الكرش دون رجيم و يقوي مناعة جسمك و يخلصك من الامساك -
صور وفيديو.. المدير الفني الجديد للزمالك يصل القاهرة -
تغطية خاصة - حامد عز الدين : الإدارة الأمريكية كانت تبحث الوجود الروسي وحاولت إحداث توازن -
تغطية خاصة - ترامب يشيد بلقائه بالرئيس السيسي عبر تويتر -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يوضح دور رئيس الفيفا فى انتخابات الكاف -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي يتحدث عن دور مصر في انتخابات الكاف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

إطلاق سراح 44 عاملًا أجنبيًا بعد اختطافهم بمحافظة صلاح الدين منذ أربعة أيام

Google+ Print
إطلاق سراح 44 عاملًا أجنبيًا بعد اختطافهم بمحافظة صلاح الدين منذ أربعة أيام إطلاق سراح 44 عاملًا أجنبيًا بعد اختطافهم بمحافظة صلاح الدين منذ أربعة أيام

أفاد مصدر أمني في شرطة محافظة كركوك العراقية، بتسلم 44 عاملًا أجنبيًا من نيبال وبنجلايش وتركمانستان وأذربيجان وتركيا، كانوا قد اختطفوا بمدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين منذ أربعة أيام .

وقال المصدر في تصريح مساء، اليوم الخميس، – إن نائب مدير شرطة كركوك اللواء تورهان عبد الرحمن، تسلم اليوم المختطفين الـ 44، مشيرًا إلى أنهم يعملون في شركة اتكا التركية التي تتولى بناء مستشفى هناك.

وأضاف أن عملية الاختطاف تمت قرب جبال حمرين جنوبي كركوك قبل أربعة أيام من قبل مسلحين ومن ثم تم إطلاق سراحهم وتسلمهم قرب نقطة تفتيش كركوك – تكريت من قبل الشرطة والبيشمركة.

وتابع المصدر، إن إطلاق سراح المختطفين تم اليوم، دون معرفة الأسباب التي دعت إلى ذلك سوى إننا قمنا بأداء واجبنا والتوجه إلى نقطة التفتيش بناء على أوامر عسكرية بغية جلبهم إلى كركوك تمهيدًا لمغادرتهم إلى بلدانهم قريبًا.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا