إطلاق سراح 44 عاملًا أجنبيًا بعد اختطافهم بمحافظة صلاح الدين منذ أربعة أيام

أفاد مصدر أمني في شرطة محافظة كركوك العراقية، بتسلم 44 عاملًا أجنبيًا من نيبال وبنجلايش وتركمانستان وأذربيجان وتركيا، كانوا قد اختطفوا بمدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين منذ أربعة أيام .

وقال المصدر في تصريح مساء، اليوم الخميس، – إن نائب مدير شرطة كركوك اللواء تورهان عبد الرحمن، تسلم اليوم المختطفين الـ 44، مشيرًا إلى أنهم يعملون في شركة اتكا التركية التي تتولى بناء مستشفى هناك.

وأضاف أن عملية الاختطاف تمت قرب جبال حمرين جنوبي كركوك قبل أربعة أيام من قبل مسلحين ومن ثم تم إطلاق سراحهم وتسلمهم قرب نقطة تفتيش كركوك – تكريت من قبل الشرطة والبيشمركة.

وتابع المصدر، إن إطلاق سراح المختطفين تم اليوم، دون معرفة الأسباب التي دعت إلى ذلك سوى إننا قمنا بأداء واجبنا والتوجه إلى نقطة التفتيش بناء على أوامر عسكرية بغية جلبهم إلى كركوك تمهيدًا لمغادرتهم إلى بلدانهم قريبًا.

أ ش أ