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بالفيديو: تامر حسني يواجه الإشاعات الكاذبة

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بالفيديو: تامر حسني يواجه الإشاعات الكاذبة بالفيديو: تامر حسني يواجه الإشاعات الكاذبة

الخميس 19-06-2014 18:33

خطوة مميّزة أقدم عليها النجم المصري تامر حسني الذي شارك في فيلم وثائقي قصير عبارة عن مشروع تخرّج لطالب في جامعة الآداب والعلوم الحديثة في .
الفيلم الذي يتناول موضوع الإشاعات والصحافة الصفراء التي يواجهها جميع مشاهير العالم، هو من إعداد وإخراج الطالب المصري معتز الشريف، الذي حاول إلقاء الضوء على المشكلة التي ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بالشهرة، ووصلت ببعض المشاهير إلى حد الانتحار.
وفي هذا السياق، كان النجم تامر حسني هو الشخصية الأساسية في الفيلم، الذي تبلغ مدّته حوالى 12 دقيقة.
وقد تحدّث تامر عن الإشاعات التي تعرّض لها منذ وصوله إلى عالم الشهرة، ملقياً الضوء على الدور الكبير الذي يلعبه الإعلام في ذلك، سواء أكان إيجابيّاً أم سلبياً.
وقد أشار إلى أبرز الإشاعات التي تعرض لها، والتي وصل بعضها إلى حدّ التشكيك في اسمه الحقيقي.
وقد ختم تامر حديثه بالتمني على الإعلام إعطاء نفس المساحة للأخبار الإيجابية، مثل السلبية، ومراعاة القيم الأخلاقية عند نشر الإشاعات الكاذبة والجارحة.

 

 

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