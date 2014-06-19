ملك إسبانيا يسلم العرش لنجله الأمير فيليب رسمياً

أصبح الأمير فيليب (46 عاماً) ملك إسبانيا رسمياً، بعد توقيع العاهل الإسباني خوان كارلوس، على مرسوم تنازله عن العرش لصالح الأول، بعد حكم استمر 39 عاماً، وذلك خلال احتفال في القصر الملكي حضره 160 شخصاَ، وأقر الحزبان الرسميان في إسبانيا انتقال السلطة.

وتوجه الأمير فيليب إلى مجلس النواب اليوم، في أول عملية نقل للسلطة منذ اتجهت إسبانيا نحو الديمقراطية بعد رحيل الجنرال فرانكو عام 1975.

وقد سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على قرار ملك إسبانيا خوان كارلوس (76 عاماً) بالتنازل عن العرش لولده وولي عهده الأمير فيليب، أملاً فى بدء حقبة جديدة من خلال تسليم الصلاحيات إلى جيل جديد.

لكن الصحيفة ألمحت (في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني) إلى أن هناك أسباباً أخرى تكمن وراء تخلى كارلوس عن العرش، مشيرة إلى أن الملك كارلوس الذي حظي بتقدير كبير من شعبه لفترة طويلة لدوره في انتشال إسبانيا من الديكتاتورية العسكرية وتوجيهها نحو الديمقراطية، أبلغ مساعديه مؤخراً بأنه أدرك أن الوقت حان لتسليم العرش للجيل الأصغر أي للأمير فيليب، فهو لا يريد لولده أن ينتظر حتى يكبر كالأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا الذي سيبلغ 66 عاماً من العمر في شهر نوفمبر المقبل، لكي يتولى عرش البلاد.

كما نقلت الصحيفة عن مصدر في القصر الملكي القول: "إن تنازل كارلوس عن العرش يعزى إلى أسباب سياسية أيضاً، حيث تراجعت شعبية الملك كثيراً وسط اتهامات بأنه غير مطلع بما يحدث في البلاد التي تشهد أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها الماثل في الأذهان".

كما لاقى الملك في عام 2012 انتقادات كبيرة بسبب قيامه برحلة سرية إلى بوتسوانا لصيد الأفيال في وقت كانت تشير فيه الأنباء في الداخل إلى أن واحداً من كل أربعة إسبان في سن العمل يعانون البطالة.

يذكر أن ملكة هولندا السابقة تنازلت عن العرش لابنها ولي العهد ويليام ألكسندر في شهر أبريل 2013، كما تنازل ملك بلجيكا ألبرت الثاني عن العرش لصالح ابنه الأمير فيليب في شهر يوليو 2013، فهل تتنازل ملكة بريطانيا الملكة اليزابيث عن عرشها في وقت قريب؟.

من هي أصغر وليّة عهد في أوروبا؟

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"