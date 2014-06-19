أيتن عامر تؤكد لـ"سيدتي نت" أنّ وفاء عامر هي شقيقتها وليست والدتها

تداول ناشطو موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة تجمع بين الشقيقتين وفاء وأيتن عامر، وفيها تبدو أيتن صغيرة جداً مقارنةً بشقيقتها، الأمر الذي أدّى إلى إعادة انتشار الشّائعة التّي تقول إنّ وفاء عامر هي والدة أيتن، وليست شقيقتها.

وللتحقّق من الأمر اتصل "سيدتي نت" بأيتن عامر فردّت ضاحكة وقالت: "سمعت بهذه الشّائعة كثيراً وهي ليست جديدة"، ثمّ شرحت سبب انتشارها بالقول: "وفاء كانت تدرس في معهد الفنّون المسّرحية بالقاهرة، ونحن كنّا نسكن في الإسكندرية، لأنّها مدينتنا، ولأنّ أمي كانت تخشى على وفاء أنّ تعيش وحدها في القاهرة، فأقنعتها وفاء بأنّ تأخذني للعيش معها، وهو ما حدث بالفعل، فكنّت أنا صغيرة جداً ووفاء تدرس في المعهد، ما جعل الكثيرين يظنّونأنّ وفاء والدتي وليست شقيقتي".

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