كيم كردشيان: أنا أمّ صارمة وأرغب بإنجاب المزيد

كشفت النجمة العالمية Kim Kardashian البعض من جوانب حياتها الشخصيّة، خصوصاً فيما يتعلّق بطريقة تعاملها مع إبنتها الوحيدة North West، التي بلغت منذ أيام قليلة عامها الأوّل.

وأكدّت Kardashian أنها تجبر طفلتها على الإلتزام بمواعيد نومها، كما أنها لا تسمح لها بالنوم على سريرها وسرير زوجها أبداً.

Kim البالغة من العمر 33 عاماً، أشارت إلى أنها تتعلّم الكثير من شقيتها Kourtney، التي تنتظر طفلها الثالث من حبيبها Scott Disick.

وخلال حديثها، قالت Kardashian: ألعب وألهو مع إبنتي، لكننّي صارمة في بعض الأمور، خصوصاً بشأن نومها.

النجمة Kim Kardashian التي تزوجّت من حبيبها مغنّي الراب Kanye West في حفل أسطوري بإيطاليا، لفتت إلى أنها ترغب بإنجاب المزيد من الأولاد، لكنّها بالطبع لن تتبع خطى والدتها التي أنجبت 6 أولاد.

هل تكون كورتني عروس عائلة كردشيان الجديدة؟

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