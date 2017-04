عنف وموسيقى في الصالات العربية

The Raid 2 و Jersey Boys بدأ عرضهما في الصالات العربية. فيما يلي لمحة سريعة عنهما.

Jersey Boys

فيلم مقتبس عن مسرحية غنائية لـ Marshall Brickman و Rick Elice اللذين كتبا سيناريو الفيلم وهو من بطولة John Lloyd Young و Erich Bergen و Christopher Walken و Francesca Eastwood إبنة Clint Eastwood الذي تولّى إخراجه. فيلم Jersey Boys يتمحور حول قصة الفريق الموسيقي The Four Seasons الذي كان نجاحه ملفتاً في ستينيات القرن الماضي من خلال مجموعة من الأغاني أذكر منها Sherry و Big Girls Don't Cry و Walk Like a Man وذلك منذ اللقاء الأول بين أعضائه الأربعة حتى اللقاء الأخير بينهم خلال تكريمهم بجائزة Rock and Roll Hall of Fame عام 1990 كما يشدد الفيلم على العلاقة المتوترة بين العضوين Frankie Valli و Tommy DeVito.

Jersey Boys يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وسلطنة عمان وقطر والعراق ولبنان.

The Raid 2

بعد أن حصد الجزء الأول The Raid: Redemption مبلغ 9.9 مليون دولار إيرادات على شباك التذاكر العالمي علماً أن كلفة إنتاجه هي 1.1 مليون دولار، قرر المخرج Gareth Evans إنتاج جزء ثاني من الفيلم بعنوان The Raid 2 رصد له مبلغ 4.5 مليون دولار لإنتاجه وحصد حتى اليوم على شباك التذاكر 5.2 مليون دولار. إذاً محبو الفنون القتالية هم على موعد مع أحد أعنف الأفلام في تاريخ السينما والذي تدور قصته مرة جديدة حول الشرطي Rama المهدد هو وعائلته من قبل مجموعة Bangun الخطيرة والذي سينخرط متخفياً في صفوفها للقضاء على رأسها المدبر.

The Raid 2 فيلم من إنتاج إندونيسي يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وسلطنة عمان والعراق ومصر.