هكذا استغل"الليمبي" نجاح "بشرة خير" في مسلسله

استغلّ القائمون على مسلسل "فيفا أطاطا"، الذي يعيد الفنّان الكوميدي محمد سعد الشّهير بالليمبي إلى الشّاشة الصّغيرة بعد غيابٍ طويلٍ، نجاح أغنية الفنّان الإماراتي حسين الجسمي "بشرة خير"، عن طريق تعاون تمّ بين القائمين على المسلسل وملحّن الأغنية عمرو مصطفى وكاتب كلماتها أيمن بهجت قمر، لتلحين وكتابة تتر مسلسل "فيفا أطاطا" المزمع أن يدخل سباق الدراما الرمضانية.

المسلسل عبارة عن دراما مكوّنة من 30 حلقة، يُعرض من خلالها الكثير من المفارقات الكوميدية التّي تدور بين اللمبي و"أطاطا"، حيث يُشاركهم فيها كلّ من: الفنّانة إيمي سمير غانم، وسامي العدل، وعبد الرحمن أبو زهرة، وهو من تأليف سامح سرّ الختم، والسيناريست محمد نبوي، ومن إخراج سامح عبد العزيز.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"