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هكذا استغل"الليمبي" نجاح "بشرة خير" في مسلسله

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هكذا استغل"الليمبي" نجاح "بشرة خير" في مسلسله هكذا استغل"الليمبي" نجاح "بشرة خير" في مسلسله

الخميس 19-06-2014 23:58

استغلّ القائمون على مسلسل "فيفا أطاطا"، الذي يعيد الفنّان الكوميدي محمد سعد الشّهير بالليمبي إلى الشّاشة الصّغيرة بعد غيابٍ طويلٍ، نجاح أغنية الفنّان الإماراتي حسين الجسمي "بشرة خير"، عن طريق تعاون تمّ بين القائمين على المسلسل وملحّن الأغنية عمرو مصطفى وكاتب كلماتها أيمن بهجت قمر، لتلحين وكتابة تتر مسلسل "فيفا أطاطا" المزمع أن يدخل سباق الدراما الرمضانية.

المسلسل عبارة عن دراما مكوّنة من 30 حلقة، يُعرض من خلالها الكثير من المفارقات الكوميدية التّي تدور بين اللمبي و"أطاطا"، حيث يُشاركهم فيها كلّ من: الفنّانة إيمي سمير غانم، وسامي العدل، وعبد الرحمن أبو زهرة، وهو من تأليف سامح سرّ الختم، والسيناريست محمد نبوي، ومن إخراج سامح عبد العزيز.

 

 

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