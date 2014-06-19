النجمات يفضّلن الجينز، فمن ناسبها أكثر؟

من المعروف كم هو مريح وعملي قماش الجينز، وكم أصبح يدلّ على الأناقة في الآونة الأخيرة، خصوصاً إن كان ذا قصّة ملائمة للقوام وتصميم مميّز. ومؤخراً، أخذت النجمات باختياره، إلى جانب البنطلونات، خلال إطلالاتهنّ الصباحيّة واليوميّة، فضلاً عن المسائية الأنيقة، وأحياناً على السجّادة الحمراء!

وقماش الجينز يُناسب مختلف أنواع الأجسام النحيفة أو الممتلئة؛ لذلك هو مفضّل لدى الكثيرات من النساء حول العالم، بمن فيهنّ المشهورات، حيث يعمدن إلى اختيار بنطال الجينز بألوانه المختلفة والمتنوّعة؛ فالبعض منهن يفضّلن الجينز بلونه الأزرق الاعتيادي، وهو الأكثر انتشاراً، وبعضهنّ يفضّل الألوان الداكنة منه، خصوصاً الرمادي والأسود، فيما ذوات الجرأة الكافية يخترن الجينز الأبيض الذي يحتاج إلى قوام ممشوق ونحيف. ومن النجمات اللواتي رأيناهنّ يخترن الجينز مؤخّراً: هيفاء وهبي، وإليسا، ونانسي عجرم، وأمل بوشوشة، وRihanna، وKim Kardashian، وJessica Alba، وحتى دوقة كامبريدج Kate Middleton، وقد بدا جميلاً عليهنّ جميعاً، بعد أن ارتدته كلّ واحدة منهنّ بطريقة معاصرة، ومميزة ومختلفة.

اخترنا لك اليوم بعض صُوَر النجمات اللواتي ارتدين بنطال الجينز لتخبرينا رأيك بإطلالاتهن، ومن برأيك ناسبها الجينز أكثر؟

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