بالفيديو..محافظ الدقهلية: «مدرسة المشاغبين» قدمت «قلة الأدب» على أنها «خفة دم»

قال اللواء عمر الشوادفي، محافظ الدقهلية، إن هناك من دمر الأخلاقيات ببعض الأعمال الفنية، وضرب مثالًا بمسرحية «مدرسة المشاغبين»، حيث قال: المسرحية قدمت قلة الأدب على إنها »خفة دم»، واتهم المسرحية بأنها قدمت الطلاب يتطاولون على الأساتذة، وأضاف ان رئيس الوزراء إبراهيم محلب تمت مهاجمته بعد منعه فيلم “حلاوة روح”، باعتبار أنه ضد الإبداع، وهو ما نفاه الشوافي، مطالبًا الفنانين وعلماء النفس بالاجتماع وإعداد أعمال تبني الإنسان المصري، وعدم تقديم صفات تخرج عن طبيعتنا كمصريين، وطالب الشوادفي بما أسماه “استعادة الهوية”.

وأضاف محافظ الدقهلية - خلال حواره مع الإعلامية إيمان عز الدين، في برنامج “بصراحة” على قناة التحرير الفضائية مساء اليوم الخميس – أن عمليات التحرش التي انتشرت في المجتمع هي “مؤامرة”، وأن دعوات المساواة بين الرجل والمرأة ما هي إلا أفكار غربية، مؤكدًا أن المرأة “مقامها أعلى” من مساواتها مع الرجل، وهو ما نجده في الحضارة المصرية القديمة، التي اعتبرت المرأة أساس الحضارة.

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