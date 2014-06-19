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“المصري الأوروبي” يناقش خطة النهوض بالصناعة والتصدير الأحد.. بحضور وزير الصناعة

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“المصري الأوروبي” يناقش خطة النهوض بالصناعة والتصدير الأحد.. بحضور وزير الصناعة “المصري الأوروبي” يناقش خطة النهوض بالصناعة والتصدير الأحد.. بحضور وزير الصناعة

يستضيف مجلس الأعمال المصري الأوروبي برئاسة محمد أبو العينين رئيس المجلس، منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في اجتماع موسع يوم الأحد القادم لمناقشة خطة النهوض بالصناعة والتصدير والمشروعات الصغيرة، بحضور سفراء الاتحاد الأوروبي ورجال الأعمال والمتخصصين.

يناقش الاجتماع خطة تحقيق تنمية اقتصادية ونمو مرتفع ومستدام وخالق لفرص العمل بالاعتماد على الصناعة، وسبل توفير الأراضي والطاقة للمصانع الجديدة والقائمة، وكيفية خلق التخصص الإنتاجي وإنشاء المناطق الصناعية المتخصصة في كافة محافظات .

كما يستعرض الاجتماع برنامج لحل مشاكل المصانع المتعثرة وتحفيز الاستثمار الصناعي والارتفاع بمستوى الإنتاجية الصناعية وتأهيل الموارد البشرية اللازمة للمشروعات الجديدة.

كما يبحث الاجتماع رؤية وزارة الصناعة لكيفية النهوض بالصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها القطاع الأكثر قدرة على خلق فرص العمل.

يأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة الاجتماعات الموسعة التي يعقدها المجلس لاكتشاف والترويج لفرص الاستثمار الواعدة في مصر وزيادة الصادرات المصرية لأوروبا، حيث عقد المجلس مؤخرًا ندوة موسعة ناقش خلالها آفاق استغلال الطاقة الشمسية وسبل تعظيم التعاون المصري الأوروبي في هذا المجال بحضور الخبير المصري العالمي د. هاني النقراشي.

 

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