أمناء وأفراد الشرطة بقوات أمن سوهاج يعلقون إضرابهم لمدة أسبوع

كتب : الورداني عبد الحافظ منذ 16 دقيقة

علق أمناء وأفراد الشرطة بقوات الأمن بمديرية أمن سوهاج، بالجبل الغربي، إضرابهم عن العمل الذي بدأ في ساعة متأخرة من مساء أمس، لإعطاء قيادات المديرية مهلة لمدة أسبوع، لتحقيق مطالبهم.

كان العشرات من أمناء وأفراد الشرطة بقوات الأمن بقاع الجبل الغربي، قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مبني مديرية الأمن القديم، للدخول في إضراب عن العمل، وذلك اعتراضًا على عدم التسليح خلال خروجهم للخدمات الأمنية بشوارع المحافظة، ومطالبتهم بالحصل على "الفرقة التأهيلية"، أسوة بضباط الشرطة، والتي تؤهلهم للقيام بأعمال الضباط، ورفضهم منع خروج أكثر من 80 سيارة تابعة للقطاع خلال خدماتهم.

وقد علمت "الوطن" أن أحدي قيادات مديرية أمن سوهاج، قد جلست مع الأمناء وأقنعتهم بفض اعتصامهم وعدم الدخول في إضراب، وأعطاء قيادات المديرية مهلة أسبوع لتحقيق مطالبهم.