الذى نتعلمه من الإسبان

أعرف أن كثيرين جدا فى مصر أحزنهم خروج إسبانيا من المونديال البرازيلى بعد هزيمتين متتاليتين فى الدور الأول أمام هولندا وتشيلى.. فالمصريون فى السنوات القليلة الماضية وقعوا فى غرام الكرة الإسبانية، سواء منتخبها الفائز بآخر مونديال وآخر كأس لأمم أوروبا، أو أكبر وأشهر ناديين فى العالم حالياً ريال مدريد وبرشلونة.. وتسمح قوانين وأسرار كرة القدم لأى جمهور يتم حرمانه من التواجد الحقيقى فى المونديل باختيار مؤقت لمنتخب غريب وتشجيعه بنفس صدق وحماسة تشجيع منتخب الوطن.. وكان الإسبان هم الاختيار المفضل لكثير من المصريين.. وبعد الخروج الحزين من المونديال..

استسلم هؤلاء الكثيرون لحزن مؤقت وعابر لم يمنعهم من مناقشة الأسباب والدواعى الفنية لهذا الانهيار الإسبانى الذى فوجئ به العالم كله لحامل اللقب والفريق المتخم بالنجوم والأسماء الكبيرة.. وسأتوقف فقط أمام دلالات مهمة وضرورية يمكن الخروج بها مما جرى للإسبان فى المونديال.. فالمنتخب ذهب للبرازيل بنفس التشكيل القديم.. وهو أمر لا يضمن أى تفوق أو انتصار.. فالمدير الفنى للإسبان ديل بوسكى أصر على الإبقاء على الحرس القديم والوجوه التى يعرفها، مثل كاسياس وراموس وألبا وغيرهم دون حاجة لأى مغامرة أو عناء البحث عن الجديد، الذين معهم يأتى الأمل وتكون أحلام الفوز..

فالذين كانوا الأفضل أو الأهم قبل سنوات ليس بالضرورة أن يبقوا طول الوقت هم الأفضل والأهم والأحق بالبقاء.. وقد أصبح جوزيه مورينيو هو المدرب الأغلى والأشهر فى العالم، ليس بكم انتصاراته، وإنما لقوته وجرأته على التغيير والتجديد وعدم استسلامه لوجوه وأسماء تفرض نفسها على الجميع فقط بشهرتها وتاريخها.. والذين يحملون التاريخ فوق رؤوسهم لا يستطيعون الجرى لصناعة مستقبل.. ومن أخطاء ديل بوسكى الأخرى هو اعتماده التكتيكى على كوستا كرأس حربة أوحد لإسبانيا.. ونحن لم نعد كروياً وسياسياً واقتصادياً وفنياً وإعلامياً فى عصر النجم الأوحد، وثبت بكل الدلائل والوقائع والحوادث أنه لا مستقبل لشعب أو منتخب يختصر كل أحلامه أو رهاناته على شخص واحد فقط..

تماما مثلما ثبت ويثبت كل يوم أن النجاح أبدا لن يصنعه من ذاقوا الشهرة والقوة واللمعان والثراء قبل وقت طويل واستمتعوا بهم سنة وراء سنة.. ويخطئ الناس حين يتخيلون أن هؤلاء على استعداد لتبنى أى تغيير حقيقى، أو يحتاجون بالفعل لأى انتصار جديد.. ولم يكن المهاجم الأوحد فقط هو أزمة الإسبان وإنما كان أيضا الاعتماد على فصيل أو فريق واحد هو برشلونة.. فمن الأخطاء القاتلة أن يتخيل أحد أن فصيلا أو فريقا واحدا فقط هو الذى بإمكانه القيام بكل شىء.