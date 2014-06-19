الثقافة ليست وزارة الثقافة!

لا أريد أن أكون مجاملاً فى هذه المقالة التى أكتبها عن الثقافة وعن وزارتها ووزيرها الجديد، مع أن الأسباب التى تدعو للمجاملة كثيرة. فنحن أمام حكومة جديدة أو مجددة تبدأ عملها مع رئيس جديد منتخب يبدأ عمله أيضاً معها. وربما كان علينا فى نظر البعض أن نكتفى الآن بالترحيب بالرئيس وبالحكومة، ونتمنى لهما التوفيق فى النهوض بواجباتهما الثقيلة، ثم ننتظر حتى نرى ما يفعلان وعندئذ نتدخل بما نراه واجباً. فضلاً عن أنى فى هذه المقالة لابد أن أتعرض لأسماء تربطنى بأصحابها صلات تستوجب المجاملة بالكلام أو بالسكوت.

وأنا، مثلى مثل كل المصريين، لا أبخل بالترحيب على طارق جديد فإذا كان هذا الطارق الجديد قد حل بيننا ليواجه معنا هذه المشاكل التى تثقل كاهلنا ويساعدنا فى التخفف منها وفى حلها فأنا، مثلى مثل كل المصريين، أقف إلى جانبه وأتمنى له كل التوفيق وكل النجاح.

غير أن هذه المشاكل المتراكمة المتزاحمة التى تنهال فوقنا وتحاصرنا وتسد علينا السبيل لا تسمح لنا بأن نبدأ بالمجاملة إذا كانت هذه المجاملة ستحول بيننا وبين أن نكون صرحاء.

ونحن لا نستطيع الآن أن نتهرب من أداء هذا الواجب، وهو أن نكون صرحاء، أو نؤجل القيام به، لأن المشاكل والتحديات التى نواجهها فى الثقافة وفى غيرها من مجالات العمل الوطنى ليست جديدة. ولأنها ليست جديدة فهى متفاقمة لا تحتمل التأجيل أو الانتظار. فضلاً عن أن الطرق التى اتبعت فى معالجتها خلال الأعوام الثلاثة التى انقضت منذ قيام الثورة فى يناير حتى الآن لم تتغير. اعتبار الثقافة خدمة كمالية تلحق بباقى الخدمات وتخصص لها أقل ميزانية ممكنة ولا يلتفت كثيراً لما تعانيه أو تتطلبه من احتياجات يميل المسؤولون لتأجيل النظر فيها. أو اعتبار الوزارة مجرد منصب يخلو أحياناً فلابد من البحث عمن يشغله، وأقرب المرشحين لذلك واحد من الصف الأول من العاملين فى الوزارة، فإن لم يتيسر فمن الصف الثانى، فإن لم يتيسر فواحد يمكن أن يكون مقنعاً ولو من الوجهة الشكلية. من خارج الوزارة أو من خارج الساحة الثقافية كلها، مما يدل على أن المطلوب مجهول، وأن الذين يضعون الشروط يبحثون عمن لا يعرفونه!

ومع أن مشكلة الثقافة عندنا مشكلة خطيرة متفاقمة ومتفجرة فنحن لم نقرأ حتى الآن، ولم نسمع من المسؤولين الذين يتصدون فى هذه الأيام لحل مشاكلنا عن تشخيص لهذه المشكلة أو خطة لمعالجتها ولأن هؤلاء المسؤولين أو معظمهم وجوه جديدة لا نعرف من ماضيها أو من تكوينها إلا القليل فنحن لا نستطيع أن نتصور موقفهم من الثقافة أو تقديرهم لما هى فيه ولما يجب أن تكون عليه.

كل ما نراه وما نسمعه يدل على أن هؤلاء المسؤولين لا يرون فى الثقافة مشكلة ولا يبحثون لها عن حلول. والمشكلة الوحيدة التى تؤرقهم هى ملء منصب الوزير إذا تغيرت الحكومة، فإذا ملأوه فقد وصلوا إلى الحل.

وسوف أكون صريحاً أكثر فأقول إن ما يحدث يدل على أن الثقافة المصرية بالنسبة للمسؤولين عندنا ليست خلقاً وإبداعاً وليست تفكيراً وتعبيراً وليست ثورة على الطغيان، وإنما هى الوزارة، أو بالأحرى هى الوزير الذى يوجد أولاً وبعده يوجد كل شىء. وهذا هو المنطق السائد عندنا والمتبع فى كل مجال وفى كل نشاط. الرئيس أولاً وبعده المرؤوسون، الراعى وبعده وتحته الرعية.

هذا المنطق يعفى أصحابه من مواجهة المشكلة ويختزلها فى شخص يستبد بكل شىء وينكر وجود أى تقصير، ويجد من مرؤوسيه أو من أكثرهم من يصدقه ويؤمن على كلامه ويجند له المصفقين والمصورين، طالما حصل على المقابل. فإن عارضه غيره وخالفه فله الرشوة أو عليه اللعنة!

لكن اختزال الثقافة المصرية فى الوزارة أو فى الوزير تزوير يثير الشعور بما هو أكثر بكثير من الأسف. لأننا قد نأسف أو نسخر حين نكتشف أن أحدهم ضحك علينا فدس لنا ورقة مالية مزيفة، فإن علمنا أن رجلاً زور شخصيته وتنكر لماضيه ليحصل على مكسب مادى رخيص لم يقف شعورنا عند حد الأسف أو السخرية، بل تعدى ذلك إلى الإدانة والاستنكار.

الثقافة المصرية كانت قبل أن تكون الوزارة وبوسعها أن تكون بدونها. بل نحن ننظر وراءنا وحولنا فنجد أن الثقافة المصرية فى هذا العصر الحديث بلغت قمة ازدهارها قبل أن تنشأ وزارة الثقافة، وأنها تراجعت بشدة بعد إنشائها.

وأنا بالطبع لا أدعو هنا لإلغاء وزارة الثقافة، بل أدعو للنظر فى تجربة الوزارة التى نشأت فى الخمسينيات الأخيرة من القرن الماضى لنرى الإيجابيات والسلبيات ونميز الخبيث من الطيب، ونعرف الأسباب التى أدت إلى تراجع الثقافة المصرية والأسباب التى حالت بين الوزارة ومعاينة هذا التراجع ومواجهته ومساعدة الثقافة المصرية فى استعادة نشاطها واستعادة مكانها فى حياتنا.

نحن نقارن بين إنتاجنا الثقافى الآن وإنتاجنا قبل أن تنشأ الوزارة فلا نرى تراجعاً فحسب، وإنما نرى ما هو أخطر وأشد، نرى أن الأمر وصل إلى حد التوقف والانهيار.

قارنوا بين إنتاجنا فى الأدب والمسرح والسينما والنحت والتصوير والتلحين والغناء وما كانت عليه هذه الفنون فى النصف الأول من القرن الماضى لتروا أن فقرنا العقلى والمعنوى لا يقل عن فقرنا المادى بل يزيد.

هذا الفقر له وجهان أولهما الوجه الكمى. فعدد الكتب والمجلات قليل والكمية التى تطبع من كل كتاب أو مجلة لا تزيد على بضعة آلاف فى بلد بلغ تعداد سكانه حوالى تسعين مليوناً، وقد حسبت فوجدت أن الكتاب الجيد لا يبيع إلا نسخة واحدة لكل ثلاثين ألف مواطن مصرى. وانظروا لما حدث فى السينما لتروا أننا كنا ننتج ما يقرب من مائة فيلم فى العام حين كان عددنا ثلاثين مليونا، وأن إنتاجنا الآن هبط إلى أقل من عشرين فيلماً!

والوجه الآخر للتراجع هو الوجه الكيفى فقد تراجعت القيمة الفنية للإنتاج وتراجع معها الدور الأخلاقى والاجتماعى والسياسى الذى كانت تؤديه الثقافة وكان يؤديه المثقفون.

المثقفون المصريون فى هذا العصر كانوا يقودون المجتمع، وكانوا يراقبون السلطة وينقدونها ويسقطونها أحياناً، وكانوا يصححون الأفكار ويغيرون النظم والتقاليد. الحكومات المستبدة سقطت بأفكار محمد عبده وأشعار البارودى وأقلام العقاد وإحسان عبدالقدوس ومحمد مندور، والمرأة نزعت حجابها وحطمت أغلالها بكتابات قاسم أمين ومنصور فهمى، والعقول تحررت بمحاضرات طه حسين ومؤلفات على عبدالرازق وإسماعيل أدهم وبتماثيل مختار، وصور محمود سعيد، وأغانى وسيد درويش وعبدالوهاب، وأم كلثوم.

وكل هذا حدث قبل أن تنشأ وزارة الثقافة، فلما نشأت توقف المثقفون المصريون عن أداء دورهم فى الكشف والريادة والتنوير وتحولوا إلى موظفين. وهذا هو وضعنا الراهن الذى يجب أن ننظر فيه ونعرف أسبابه ونعالجها، لأن كل شىء يدعونا إلى ذلك.

إن حاجتنا للثقافة ليست حاجة روحية أو عقلية فحسب، بل هى أيضاً حاجة عملية، لأن الثقافة علم ووعى وذوق وإرادة وخبرة لابد منها جميعاً فى كل نشاط.

نحن لن ننتصر على الإرهاب بأجهزة الأمن وحدها. لأن الإرهاب ليس مجرد أموال تأتى من قطر وأسلحة تأتى من غزة وليبيا، وإنما الإرهاب قبل كل شىء ثقافة متخلفة منحطة وعقلية مظلمة تخلط الدين بالسياسة وتسمى العنف إسلاماً، وتسمى القتل جهاداً فى سبيل الله.

ونحن لن نهزم الفقر بالمعونات وحدها، بل نهزمه بالعقل والعلم والتفكير والتدبير وإقامة العدل وإحياء القيم الوطنية والإنسانية. ونحن لن نقضى على الفتنة الطائفية ببيت العائلة أو بتجديد الخطاب الدينى وكفى، بل نقضى عليها بتجديد الفكر الدينى كله. وفصل الدين عن الدولة.

باختصار، نحن لن ننتصر على هذه التحديات إلا بثقافة جديدة حية نوفر لها شروط الحياة والازدهار، والشرط الجوهرى هو الحرية. لا أمن، ولا مال، ولا عدالة ولا كرامة إلا بالثقافة. ولا ثقافة إلا بالحرية!