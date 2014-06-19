«السكر».. يا سيادة الرئيس!!

تعتبر مصر بكل أسف من أكثر دول العالم إصابة بمرض السكر، الذى يزداد انتشاره فى العالم بصورة وبائية، ومن المرجح أن يصل عدد مرضى السكر فى عام 2030 إلى ما يقرب من 552 مليوناً مقابل 366 مليوناً فى عام 2011.. والأكثر خطورة وأهمية هو أن ما يماثل هذا العدد تقريباً يعانى من حالة تسمى ما قبل السكر، وهى تعنى استعداد الإنسان للإصابة بهذا المرض.. ويمكن توضيح خطورة هذا المرض بهذه الأرقام التقريبية.

هناك 20 حالة فشل كلوى نتيجة السكر كل دقيقة، وهناك 6 حالات بتر قدم نتيجة السكر كل ساعة، و66 حالة فقد نظر كل يوم من السكر، ومائتا ألف حالة وفاة من هذا المرض سنوياً.. تمثل إصابات القلب أكثر من 50٪ منها.. فإذا علمنا أن هناك حالة سكر جديدة فى العالم تظهر كل 21 ثانية يمكن أن نتصور حجم المشكلة.

من أجل هذا كله فقد فكرت منذ أكثر من عشر سنوات، وتحديداً فى يوليو 2003، فى عمل مشروع ــ هو الأول من نوعه فى مصر ــ للحد من انتشار هذا المرض والحد من خطورته، وأرسلت هذا المشروع إلى صديقى د. حسن القلا، وكيل وزارة الصحة فى هذا الوقت، الذى سلمه إلى د. محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة آنذاك، واتفقنا على تشكيل لجنة علمية للبدء فى تنفيذه فى المستشفيات العامة التابعة لوزارة الصحة.. فى كل محافظات مصر.. وتقوم فكرة المشروع على إنشاء عيادة تسمى عيادة الكشف المبكر عن السكر فى كل مستشفى، يقوم فيها الطبيب بالكشف عن الفئة الأكثر عرضة لمرض السكر، كما حددتها القواعد العلمية فى العالم وذلك من أجل البحث عن حالات مريضة بهذا المرض ولكنها لا تعلم.. وكذلك حالات مصابة بما قبل السكر.. وبدأنا العمل فى ثلاثة مستشفيات تمثل الوجه البحرى، والقبلى والقاهرة الكبرى، حتى وصلنا حالياً إلى أكثر من 20 محافظة.. وتم الكشف حتى اليوم على أكثر من مائة وخمسين ألفاً من الفئات الأكثر عرضة للإصابة، وتشير النتائج إلى أن ما يقرب من 14٪ منهم يعانون من السكر ولا يعلمون، و14٪ آخرين يعانون من حالة ما قبل السكر.. فإذا أضفنا إلى هؤلاء المصابين بالفعل بالمرض، ويتناولون العلاج، يمكن القول بأن ما يقرب من 25 - 30٪ من المصريين إما يعانون من السكر ويعالجون، أو يعانون منه ولا يعلمون، أو أنهم على استعداد للإصابة بهذا المرض.

وبكل أسف وأسى أقول إننى لم أجد أحداً من المسؤولين فى الدولة فى القطاع الصحى يولى الاهتمام الواجب نحو هذا المشروع القومى المهم، والذى لا يوجد له مثيل فى كل دول العالم حتى الآن، وندائى اليوم إلى رئيس الدولة السيد عبدالفتاح السيسى.

لقد أديت واجبى نحو بلدى بقدر ما أستطيع، وكل ما أحلم به أن يكون هذا المشروع جزءاً ثابتاً فى كل المستشفيات العامة فى كل محافظات مصر، مع الاهتمام بالأطباء العاملين فيه، وتوفير الإمكانات البسيطة المطلوبة لاستمرار العمل، وزيادة الوعى الإعلامى بهذا المشروع لكى تعم الفائدة على أكبر عدد ممكن من المصريين. إن هذا المشروع يا سيدى الرئيس هو فى رأيى الطريقة المثلى لإيقاف نزيف هذا المرض.. فالاكتشاف المبكر هو المفتاح السحرى للعلاج، كما أن حالة ما قبل السكر يمكن تحويلها دون علاج إلى إنسان طبيعى غير مصاب بالمرض.

اللهم قد بلغت اللهم فاشهد.