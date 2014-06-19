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ملعون أبو المعونة الأمريكية

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قال السيناتور ليندسى جراهام: «أرى أنه يجب تذكير فى بأننا نتوقع منها المضى قدماً نحو الديمقراطية.. فنحن نريد أن نساعدها، ولكن يتعين عليها مساعدة نفسها، فالانتخابات الرئاسية الأخيرة محل شكوك، وهذه هى الرسالة التى نحاول إرسالها».

قطع لسانك سيناتور أمريكى صفيق، هذا متطاول جديد، خلصنا من وقاحة «ماكين»، طلع لنا فى المقدر «جراهام»، من هذا الذى هو مهين ولا يكاد يبين يشكك فى إرادة شعب، ويتجاوز فى وصف الانتخابات الرئاسية المعتبرة، من هذا الذى يعلمنا كيف نمشى ورئيسه يحبو على أربع فى العراق.

يا هذا إذا كانت المعونة الأمريكية تخصكم فلا تلزمنا، ملعون أبوالمعونة الأمريكية، خدنا من المعونة الأمريكية إيه، غير البهدلة وقلة القيمة وكسر الرقبة، بلاها المعونة الأمريكية، منذ متى والحدأة تلقى بالكتاكيت، واشنطن لا تلقى بالمعونات هباء، معونة يتبعها أذى.

ارفع رأسك يا سيسى مضى عهد الاستعباد الأمريكى، نفسى ومنى عينى السيسى يعلن فى القاهرة رفض المعونة كلية، تغور المعونة من وش أوباما، وشه يقطع الخميرة من البيت، خميرة أوباما متخمرش عيش، ماذا تبقى من المعونة الأمريكية لنبكى عليه.

فى الميزانية الأمريكية الجديدة، مجلس الشيوخ يخفض المساعدات العسكرية إلى مليار دولار، أى اقتطع منها 300 مليون، فى حين حدد 150 مليون دولار للمساعدات الاقتصادية، أى اقتطع منها 100 مليون دولار.

قطع رقبتكم، ولا تساوى ثمن العيش الحاف، ولا تسوى، كرامة مصر بالدنيا، مليار دولار يدفعه خمسة من مليارديرات مصر الوطنيين المحترمين فى ليلة فى حب مصر، مصر الحرة لا تقبل المعونات المشروطة، المغموسة فى الذل والهوان، تجوع الحرة الكريمة مصر ولا تأكل من أيدى الأمريكان.

فلتذهبوا بمعوناتكم إلى الجحيم، سنرفع شعار «اقطع معونة»، وجرب يا سيسى ترفضها، اركلها، ارميها فى وجه أوباما، قل لهم لا نريدها، لا نقبل الفضلات المشروطة، اعقلها يا سيسى، خذها ولا تخف، اقطع ألسنة هؤلاء المغرورين، والله الذى لا إله إلا هو سيأتون إليك زاحفين واجفين.

هؤلاء الأرذال وأتباعهم الأفسال وموالوهم الأندال لا يعرفون إلا الصفع على الوجه، ابصق معونتهم تحت قدميك، ساعتها سيعلم الذين ظلموا أى منقلب سينقلبون، فى البلاعة، ستكون البوسة من إيديك رطل، وسيتمنون عليك الرضا ترضى، وسيضاعفونها أضعافاً مضاعفة فقط لترضى عنهم وتقبل واشنطن بشروطك.

ارفع رأسك يا سيسى مضى عهد الأمريكان، كفاية قلة قيمة طوال عهود مضت، عيب، سنجوع ونتعرى ولا يتقافز على أكتافك وأكتافنا من كانوا أمريكانا أو متأمركين، الله يرحمك يا أبوخالد وبرج القاهرة شاهد.

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