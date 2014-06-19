مباشر – #في_البرازيل.. إنجلترا وأوروجواي.. جوووووول سواريز

إما نتيجة إيجابية أو إحباط جديد لمنتخب إنجلترا، والمهمة صعبة بالنظر إلى أن فريق الثلاثة أسود يصطدم بثنائي أوروجواي، لويس سواريز وإديسون كافاني.

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واين روني يلعب في القلب.. لا يتحرك على الجناح كما كان الحال في مباراة إيطاليا.

جاءت ركلة حرة لإنجلترا.. روونييي، أوف.. القائم كأنه تحرك ليمنع واين من التسجيل.

ركلة ركنية لإنجلترا، أووووف.. القائم يقف أمام روني.

طبعا بعد 3 فرص لإنجلترا، من الطبيعي أن تسجل أوروجواي.

وهدفففف لأوروجواي، سواريز يستقبل عرضية نموذجية من إديسون كافاني، ويسجلها نجم ليفربول بشكل رائع في مرمى جو هارت.

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