وزير الخارجية البريطاني: العراق يواجه تحديًا خطيرًا لوجوده كدولة

قال وليام هيج، وزير الخارجية البريطاني، الخميس، إن العراق يواجه تحديًا خطيرًا لوجوده كدولة، مشددًا على أن الصراع الحالي يمثل لحظة حاسمة في تاريخه.

وأوضح «هيج» ـ في لقائه مع شبكة «إي تي في» البريطانية أن «الصراع الحالي يمثل لحظة حاسمة في تاريخ العراق، وهذا سبب لكي يجب على قادته أن يردوا على هذا التحدي من خلال الترفع فوق الطائفية».

وأضاف أن «هذا تحد خطير جدا، ليس فقط على العراق، ولكن أيضا على دول منطقة الشرق الأوسط ككل وعلى الأمن القومي لدول مثل دولتنا، وفي إطار الظروف الحالية، فإن الحكومة لا تخطط أو تفكر أو تعقد اجتماعات بشأن اتخاذ عمل عسكري في العراق».

وأكد وجود محاولات تبذل لإقناع القادة العراقيين للعمل معا، مشددا على ضرورة أن يعمل السنة والشيعة والأكراد معا لمواجهة الإرهابيين، وقال: «نرسل مساعدات إنسانية للمشردين، وهناك طرق أخرى يمكن أن نساعد بها، مثل تقديم الخبرات فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب، ولكن لا شيء من هذا يعني إرسال الجنود البريطانيين إلى العراق».