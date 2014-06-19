بالصور.. تفاوت الإقبال على مقاهي “وسط البلد” فى اليوم التاسع للمونديال

تقرير || مارينا ميلاد

تفاوت الإقبال عليها؛ بعضها امتلئ على أآخره والأخر أغلب مقاعده خاوية..تنبعث منها الاصوات الصاخبة..حالة طوارئ بين العاملين فيها ومنافسة بين زملائهم لجذب الزبائن,هذا هو حال المقاهى فى منطقة وسط البلد خلال هذه الفترة التى تُعرض فيها مباريات بطولة كأس العالم 2014.

المونديال رزق

> ويقول محمد سيد,صاحب أحد المقاهى بوسط البلد:”إحنا بنستنى الماتشات المهمة,خاصة ماتشات المونديال بفارغ الصبر لأن ده الوقت اللى بنسترزق فيه والكل بيشتغل”,ويضيف:”جهزنا المكان لاستيعاب أكبرعدد من الزبائن,وغالباً بيكون العدد كبير فى ماتشات الساعة 10 عن أى وقت تانى”.

ويوضح أنه تكلف أكثر من 2000 جنيه لتجهيز المقهى و شراء الريسيفر و دفع ثمن الباقة الخاصة بالقنوات التى تعرض المُباريات,مشيراً إلى أنه لم يرفع أسعار المشروبات خلال هذه الأيام.

غياب مصر

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> ويقول أحمد سعيد,أحد المتابعين للمباريات,أنه حرص على الحضور يومياً لمشاهدة مباريات المونديال لعشقه لكرة القدم خاصة الأوروبية,مضيفاً أنه كان يتمنى أن تكون مصر بين الدول المشاركة فى كأس العالم.

الأسر أيضًا تتابع المونديال

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> فيما يرى رأفت مصطفى,الذى اصطحب زوجته و أولاده لمشاهدة مباراة “اورجواى و انجلترا”,أن الاقبال على المقاهى سيزيد فى الأيام المقبلة عند دخول المباريات دور الـ 8 و دور الـ 16,و أن أرتفاع سعر “الريسفير” الذى يعرض المباريات ليس السبب الوحيد فى مشاهدة المونديال على المقاهى,ولكن هناك سبب أخر و هو الرغبة فى الترفيه بعد الاحداث التى شهدتها مصرالفترة الماضية.