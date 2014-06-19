كولومبيا تهزم كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف

فاز منتخب كولومبيا على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب “مانى جارينشيا”، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة فى بطولة كأس العالم 2014 المقامة حاليًا فى البرازيل.

> وبهذا الفوز يرتفع رصيد كولومبيا إلى 6 نقاط وتضع قدمًا فى التأهل لدور الـ16، بينما يتوقف رصيد كوت ديفوار عند 3 نقاط، فى انتظار نتيجة مباراة اليابان أمام اليونان رغم عدم امتلاكها لأى نقاط، لتحديد الترتيب النهائى بالمجموعة.