اتفاق “سعودي – كويتي – إماراتي” لدعم مصر بـ 16 مليار دولار

قالت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، إن هناك اتفاق “سعودي – إماراتي – كويتي” غير مكتوب، لدعم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بـ 16 مليار دولار.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إماراتي، لم يكشف عن اسمه، قوله: “إن هناك ضرورة لمساعدة مصر من أجل ضمان الاستقرار بها”، لافتة إلى أن الإمارات تشجع القطاع الخاص بها على الاستثمار في مصر، لكن غالبية المستثمرين يبدون شكوكًا في ضمانات الاستثمار في مصر في ظل إعادة النظر في الكثير من العقود الموقعة مع المستثمرين، في السابق بدواعٍ مختلفة.

وأوردت الصحيفة تصريحات لمسؤول غربي، دون ذكر اسمه، بأن تأخر مؤتمر المانحين لمصر، يرجع لوجود رغبة من أجل زيادة عدد الداعمين.

وأشارت الصحيفة، إلى رغبة الإمارات في تحويل المساعدات المالية المباشرة إلى مشاريع منتجة في مصر، لافتة إلى تبنيها دعم جهود مصر في الاستعانة بخبرات عالمية في إدارة الديون وتقديم الاستشارات اللازمة من أجل استقطاب الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات.

ولفتت الصحيفة، إلى أن الدول الخليجية عمدت إلى تقديم جزء كبير من المساعدات في هيئة منتجات بترولية من أجل المساهمة في حل مشكلة أزمة الطاقة، وأن التوجه العام لدى الدول الثلاث حاليا هو المساهمة في إقامة مشاريع إنتاجية لدعم الاقتصاد المصري.