أهالي قرية بالفيوم يهددون بمهاجمة محطة محولات بسبب تكرار إنقطاع الكهرباء



> هدد أهالى قرية منشأة عبد الله بالفيوم بمهاجمة محطة محولات كيمان فارس التي تبعد 100 متر عن القرية بسبب انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 7 ساعات على مدار اليوم ، في حين أن القرية تعتبر حي من أحياء مدينة الفيوم وتعامل معاملة القرى في تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء عنها بالساعات .

وأدى انقطاع التيار الكهربائى عن القرية إلى قيام الأهالى يوم الثلاثاء الماضي بقطع الطريق المؤدى من وإلى مدينة الفيوم حيث تعتبر القرية مدخل المدينة ومخرجها من الطريق الدائري ، مما أصاب حركة مرور السيارات بالشلل التام وتدخلت أجهزة الأمن واجروا اتصالات بالمسئولين عن الكهرباء وإعادتها للقرية ثم عاودوا الانقطاع .

ومن ناحية أخرى قام أهالي من قريتي علي عوض الله ومنشأة عبد المجيد التابعين لقرية الغرق بمركز اطسا بالفيوم بقطع الطريق الذي يربط بين مدينة الفيوم وقرية الغرق ووضع مطبات من الحجارة ، مما أصاب الحركة المرورية بالشلل التام احتجاجاً علي انقطاع مياه الشرب عن القريتين منذ حوالي 20 يوم.