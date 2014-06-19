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وزير الزراعة: يجب إزالة جميع المعوقات أمام مشروعات التنمية الزراعية

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وزير الزراعة: يجب إزالة جميع المعوقات أمام مشروعات التنمية الزراعية وزير الزراعة: يجب إزالة جميع المعوقات أمام مشروعات التنمية الزراعية

عادل البلتاجي-وزير الزراعة

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عادل البلتاجي، ضرورة إزالة جميع المعوقات أمام انطلاق مشروعات التنمية الزراعية، لا سيما مشروعات استصلاح وتعمير الصحراء في المرحلة المقبلة، لأنها تمثل حجر الزاوية للنهضة الحقيقية وحل المشاكل الاقتصادية وخاصة مشكلة البطالة، يستوعب قطاع الزراعة 52% من العمالة من بينهم 16% يعملون في مهن ترتبط بالزراعة.

جاء ذلك خلال استقبال البلتاجى بعد ظهر اليوم، عدد من خبراء الزراعة في القائمين على وضع استراتيجية التنمية 2030، بحضور اللواء مجدي أمين، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير التنمية الزراعية.

وتم خلال اللقاء استعراض خطط الاستصلاح في المشروعات القومية، وخاصة في توشكى وسيناء ومنخفض القطارة وشرق العوينات، لزيادة الرقعة الزراعية الفترة المقبلة لزيادة الإنتاجية من المحاصيل الاستراتيجية، بعد توافر المقننات المائية من قبل وزارة الري.

يذكر أن استراتيجية التنمية 2030 تستهدف استصلاح وتعمير أكثر من 4 ملايين فدان في المناطق والمدن الصحراوية الجديدة.

أ ش أ

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