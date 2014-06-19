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الحاسّة السادسة: أين أرشّ العطر؟

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الحاسّة السادسة: أين أرشّ العطر؟ الحاسّة السادسة: أين أرشّ العطر؟

الخميس 19-06-2014 19:37

بيروت- سيدتي نت

أهلاً بك في عالم وجوه! بمناسبة الاحتفال بتغيير اسمنا من Faces إلى وجوه، نقدّم لمعجباتنا بعض النصائح والحيل لكي نشكرهنّ على كونهّن زبونات وصديقات مخلصات!
عندما يتعلّق الأمر بالجمال، ما من شيء نحبّه أكثر من عطورنا في هذه المنطقة! فسواء وضعنا عطر العود الكلاسيكيّ الخاصّ بنا أم جرّبنا عطراً جديداً من توقيع ماركتنا المفضّلة أم اخترنا التعطّر بالاثنين معاً، لا نخرج من المنزل أبداً من دون الرائحة التي تميّزنا!
لذلك، أحبّت وجوه أن تطلعك على بعض أسرار العطور بدءاً من المبادئ الأساسيّة! نعرف أنّ معظمكنّ يغدق على نفسه العطر، لكن هل تعرفين أنّ وضع العطر على 5 نقاط رئيسة من الجسم يكفي لكي تفوح منك رائحة جميلة طوال النهار؟ في الواقع، يدوم العطر مدّة أطول ويعطي نتيجة أفضل عندما تضعين منه خلف الأذنين، وعند قاعدة الحلق، وعلى الجهة الداخليّة من المعصم، وعلى الجهة الداخليّة من الكوع، وخلف الركبة! وبمجرّد أن تضعي العطر على هذه المناطق الخمس، تأكّدي من أنّ رائحتك ستبقى عطرة طوال النهار!

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سيدتي