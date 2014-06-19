وزير البترول: الدولة تقدم 128 مليار جنية دعم القطاع

أعلن المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول – خلال زيارته لمحافظة كفر الشيخ لتفقد مواقع إنتاج الغاز برفقة المستشار محمد عزت عجوة، محافظ كفر الشيخ خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المحافظ بديوان عام المحافظة – أن الدعم الذي تقدمة الدولة لقطاع البترول أصبح عبأ على الإقتصاد القومى لأن الدولة تساهم بمبلغ 128 مليار جنية فى العام ويجب ترشيد الاستهلاك الذى يرتبط بمعدل النمو الاقتصادى وارتفاع معيشة الفرد وان الوزارة تعمل على تخفيف قيمة الدعم بنسبة من 50 إلى 70% وهى مرتبطة بمعدل النمو الاقتصادي ونسبة البطالة فى المجتمع وارتفاع مستوى المعيشة .

وأشار إلى أن الوزارة قامت بإعداد الدراسات اللازمة لترشيد الاستهلاك بمعرفة بيوت الخبرة العالمية والبنك الدولي وخبرات بعض دول العالم .

وأضاف أن الدولة تقدم دعم للطاقة بمعدل 48 مليون لتر سولار وان توفير نسبة الـ 10 % من هذا المعدل يوفر 4.8 مليون لتر سولار بما يعادل 400 طن سولار يومي خلال العام . كما تضم الوزارة تضخ 25 مليون لتر بنزين فى اليوم و 40 ألف طن مازوت وان اختزال الدعم في عملية رفع الأسعار يتمثل في تطوير الطرق والنقل البرى والبحري والسكك الحديدية ورفع كفاءة الوحدات السكنية ومحطات الكهرباء لأنها ساهمت فى عملية الدعم .