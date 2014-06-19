أبو حامد: أحكام الإعدام على قيادات الإخوان نتيجة «عادلة» لجرائمهم

أشاد محمد أبو حامد، عضو مجلس الشعب السابق، بقرار محكمة جنايات الجيزة اليوم بإحالة أوراق محمد بديع مرشد الإخوان و13 آخرين من الإخوان إلى فضيلة المفتى، ووصفها بأنها نتيجة عادلة لجرائمهم فى حق الدولة والشعب، حسب قوله.

وقال أبو حامد فى تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «أحكام الإعدام على قيادات الإخوان و في مقدماتهم الإرهابي بديع هي نتيجة عادلة لجرائمهم في حق الدولة و الشعب و سوف يكون لها آثار رادعة للإرهاب».

كانت محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمعهد الأمناء بطرة، قد أحالت، اليوم الخميس، أوراق محمد بديع، المرشد العام للإخوان، و13 من قيادات الجماعة فى «أحداث مسجد الاستقامة» ، إلى فضيلة المفتى، ومن بين المحالة أوراقهم محمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام العريان وعاصم عبد الماجد وباسم عودة.