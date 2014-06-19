بالفيديو.. “بكرى”: “السيسى” أصدر قرار بتخفيض سيارت موكبة إلى 5 بدلًا من 34

قال مصطفى بكري، مقدم برنامج “حقائق وأسرار” على فضائية “صدى البلد”، الخميس، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارًا بتخفيض عدد سيارات موكبه من 34 سيارة لـ5 سيارت فقط.

وتابع “بكري”، في حديثه عن موكب السيسي : “أول ما دخل قصر الرئاسة منع البروجي، وخد قرار أن موكبه ينزل من 34 سيارة لـ5 سيارات”.

وأشار “بكرى”، إلى حضور السيسي حفل تخريج دفعتين جديدتين من طلبة الكلية البحرية، وكلية الدفاع الجوى بالإسكندرية، بمقر الكلية البحرية.

وأضاق : “وأنا قاعد مع الضباط وكبار القادة كان الكل يتحدث عن مصر المستقبل، وأن البلد استطاعت أن تنجو من الشرك والمؤامرة”.

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