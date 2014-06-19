وزير البترول: الدعم المادي للبنزين و السولار يكبد ميزانية الدولة أموالًا طائلة

قال المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية إن قيمة الدعم المادي للبنزين والسولار والمازوت في مصر خلال العام المالي 2012 /2013 بلغ 128 مليار جنيه، وهو ما يكبد ميزانية الدولة أموالًا طائلة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم “الخميس” بديوان عام محافظة كفر الشيخ بحضور المحافظ المستشار محمد عزت عجوة محافظ والمهندس حافظ عيسوي السكرتير العام للمحافظة.

وأكد إسماعيل أنه من الصعب حاليًا إلغاء هذا الدعم لأنه مرتبط بالعديد من الضوابط منها مستوى معيشة الفرد ونسبة البطالة والمشروعات الجديدة وفرص العمل المتاحة ومستوى الدخل للمواطن.

وأشار الوزير إلى أن مشروع “بريتش بتروليم” عاد من جديد لإدكو بالبحيرة، وأن هذا المشروع سيزيد من انتاج مصر من الغاز بنسبة 20%، وأنه سيتم إرسال حطابات لجميع المحافظات، ليتم تحديد ضوابط قطعة الأرض التي سيتم إنشاء محطات وقود عليها، والأمر ليس له علاقة بأصحاب النفوذ كما يدعي البعض.

وأوضح الوزير أنه تتم حاليًا مرحلة الطباعة للكروت الذكية، حيث تم تسجيل 4500 مليون مركبة، مشيرًا إلى أن2.3 تم تسجيلهم للحصول على الكارت الذكي، وتتم دراسة المعدات غير المرخصة مثل “التوك التوك”، والدراجات البخارية، وماكينات الري وغيرها لكي يحصل سائقوها على الكارات الذكي .

وأشار لاستمرار عمليات تهريب السولار عبر مراكب الصيد من خلال المحافظات الساحلية مثل” دمياط والبحيرة وكفر الشيخ وبورسعيد”، أما سيناء فامتنع منها التهريب تمامًا للسولار.

وطالب الوزير ، بالترشيد في استهلاك الكهرباء منوهًا بأنها مسئولية الجميع، ومسئولية وطن بالكامل ودور وزارة البترول في مسألة الترشيد هو التوعية، قائلًا “هناك من يستحق الدعم مثل السكك الحديدية والطرق لتطويرها، وكذا رفع وحدات الطاقة والصناعة والتوقيت الصيفي له دور كبير في توفير الكهرباء”.

أ ش أ