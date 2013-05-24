” ظل الثورة ” : تعرض شاب للتعذيب في قسم أول مدينة نصر بتهمة سرقة موبيل

قالت حكومة ظل الثورة ان هناك شاب يدعي كريم عمر محمد 19 عاما، طالب، تعرض للضرب لمدة يومين فى قسم أول مدينة نصر من ضباط القسم وباستخدام وسائل تعذيب مختلفة و يرقد الأن بين الحياة و الموت .

وأكدت ظل الثورة في بيان لها اليوم ” الجمعة “، أن بداية القبض على الشاب من منزله كانت أكثر بشاعة حيث اعتدى الضباط على أسرة الشاب وضربوا والدته على وجهها أكثر من مرة وكل ذلك بسبب طلب الشاب إذن نيابة أو تحقيق شخصية من الضباط المرتدين زى ملكى.

وقالت ظل الثورة، إن ضباط قسم مدينة نصر أول توجهوا للقبض على الشاب بتهمة سرقة هاتف و بالرغم من أن الشاب يقطن بمنطقة الوايلى أى غير تابع لدائرة قسم شرطة مدينة نصر وبالتالى لم يستطع ضباط قسم مدينة نصر القبض على الشاب الأمر الذى جعلهم يستدعون بعض ضباط قسم الوايلى للهجوم على منزله مرة أخرى بتاريخ 21 مايو الجارى وتم تلفيق تهمة له بقسم الوايلى وتم ترحيله بعدها إلى قسم أول مدينة نصر .

وقال محمود رزق محامى الشاب، أن ضباط قسم أول مدينة نصر يمارسون بلطجة منظمة على المواطنين وما حدث مع الشاب كريم نموذج لذلك وفيما يبدو أن نيابة مدينة نصر أيضا متواطئة مع الضباط حيث تم رفض التحقيق مع الشاب خوفا من فضحهم إذ أنه يعانى من آثار تعذيب خطيرة فى كل أنحاء جسده .

وأضاف على عبد العزيز رئيس حكومة ظل الثورة، أن داخلية مرسى مثل داخلية مبارك وفيما يبدو أن الثورة لم تغير عقلية بعض ضباط الشرطة الإجرامية والتى ترى نفسها فوق المواطنين وفوق القانون وهذا ما نرفضه وسنواجهه وإذا لم يتوقف التعذيب الممنهج للداخلية فلا توجد حلول أمامنا سوى مواجهة هذا الجهاز الدموى من جديد.