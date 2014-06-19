ضاحي: تأهيل قادة المستقبل ببرامج متطورة

أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، على أهمية تأهيل قيادات الصفين الثاني والثالث، قادة المستقبل، عبر برامج متطورة باعتبارهم حلقة وصل بين القيادات العليا والمستويات التنفيذية، مشيراً إلى أنه يجب صياغة أساليب متطورة لتصميم مناهج تدريبهم بما يتماشى مع متطلبات وظائفهم.

وأضاف معاليه إن القائد الناجح هو الذي يستشرف المستقبل، وهو صاحب رؤية واضحة، قادر على قراءة فكر الآخرين، مؤمن بقدراتهم، ويعمل على حل المعضلات التي قد تواجهه فجأة، يتقن فن التعامل مع كل الناس ببساطة وتواضع، وفي الوقت ذاته يكون صاحب خلق عظيم، خلق القرآن الكريم ويتحلى بالشجاعة، ويمتلك روحاً إنسانية.

جاء ذلك خلال لقاء معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، في مكتبه بالقيادة العامة لشرطة دبي، الطالبين راشد إبراهيم المطوع النعيمي، وأحمد علي الخزيمي، من طلبة برنامج ماجستير الحوكمة والسياسة العامة في جامعة الإمارات.

وتناول اللقاء استعراض الأبحاث التي تناولها الطالبان حول القيادات المؤسسية التي قدمت نماذج في تطبيق الأساليب القيادية الحديثة والفلسفة القيادية والعمل بروح الفريق الواحد وأهمية الشفافية والمحاسبة والتحفيز، وتأهيل قيادات الصفين الثاني والثالث، وآليات التحفيز وتحديد وتقييم الكفاءات، بالإضافة إلى رؤية الإمارات 2021 واستراتيجية الحكومة ودور القيادة السياسية في تحقيق تطلعات الأفراد.

رؤية

وقال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نحن جميعاً مطالبون بتحقيق رؤية الإمارات 2021 التي باركها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، منطلقاً استراتيجياً لترسيخ قيم الاتحاد القوي الآمن، وتوحيد الطموح والعزيمة كي تكون الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2021، يخطو فيها الإماراتيون بثقة وطموح، متسلحين بالمعرفة والإبداع لبناء اقتصاد تنافسي منيع في مجتمع متلاحم متمسك بهويته، ينعم بأفضل مستويات العيش في بيئة معطاءة مستدامة، مؤكداً معاليه أن أبناء الإمارات يعيشون اليوم في وطن استثنائي، تحت راية قيادة استثنائية، تتابع مشكلاتهم وتلبي احتياجاتهم وترعى إبداعاتهم وإنجازاتهم المتميزة.

وفي الختام أثنى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي على اهتمام جامعة الإمارات بطرح تخصص «الحوكمة» لطلبة درجة الماجستير كتخصص مهم وحيوي يخدم تطلعات الحكومة الرشيدة.