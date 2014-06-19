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طقس صحو والرطوبة تزداد ليلاً

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طقس صحو والرطوبة تزداد ليلاً طقس صحو والرطوبة تزداد ليلاً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً على بعض المناطق، وتظهر بعض السحب على الجبال بعد الظهر، وتكون الرياح معتدلة السرعة بوجه عام، قد تنشط أحياناً ظهراً، وتزداد الرطوبة ليلاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وقد يتشكل بعض الضباب، خاصة شمالاً.

والرياح جنوبية غربية وغربية بسرعة 10 إلى 25 كم/ساعة خلال الصباح والليل، وتكون غربية وشمالية غربية بسرعة 20 إلى35 كم/ساعة بعد الظهر والمساء، تصل 40 كم /ساعة فوق البحر أحياناً.

والبحر متوسط الموج يضطرب أحياناً، ويبلغ ارتفاع الموج من قدمين إلى ثلاثة أقدام قرب الساحل ومن ثلاثة إلى وخمسة وستة أقدام بالعمق، ويبلغ أعلى مستوى للمد عند الساعة السادسة و35 دقيقة مساء، وأدنى مستوى للجزر عند الساعة الحادية عشرة و 30 دقيقة صباحاً، وفي تمام الساعة الحادية عشرة و 59 دقيقة مساء.

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