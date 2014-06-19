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الطقس غدا في الإمارات

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الطقس غدا في الإمارات الطقس غدا في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام ومغبرا أحيانا على بعض المناطق، وتظهر بعض السحب على الجبال بعد الظهر، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا ظهرا، وتزداد الرطوبة ليلا على بعض المناطق الساحلية.

الرياح .. جنوبية غربية - غربية / 10 - 25 كم/ساعة خلال الصباح والليل، وتكون غربية - شمالية غربية / 20 - 35 كم/ساعة بعد الظهر والمساء.

البحر .. خفيف الى متوسط الموج .. ويبلغ إرتفاع الموج من قدم الى قدمين قرب الساحل ومن قدمين الى اربعة أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مستوى للمد عند الساعة السابعة و 29 دقيقة مساء وأدنى مستوى للجزر عند الساعة الثانية عشرة و 16 دقيقة ظهرا .

لمعرفة درجات الحرارة ونسب الرطوبة اضغط هنا
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