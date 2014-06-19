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مسجد الفاروق بدبي يستضيف نخبة من قراء القرآن خلال رمضان

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مسجد الفاروق بدبي يستضيف نخبة من قراء القرآن خلال رمضان مسجد الفاروق بدبي يستضيف نخبة من قراء القرآن خلال رمضان

 يستضيف مسجد ومركز الفاروق عمر بن الخطاب في دبي نخبة من قراء القرآن الكريم المعروفين لإحياء صلاتي التروايح والتهجد طوال أيام شهر رمضان المبارك

وسيؤم جموع المصلين فضيلة الشيخ عبدالولي الاركاني إمام مسجد الملك عبدالله بجدة في الفترة من غرة رمضان إلى الرابع منه والشيخ الدكتور فارس المصطفى إمام وخطيب مسجد ومركز الفاروق عمر بن الخطاب من 5 إلى 9 ومن 24 إلى 25 رمضان والشيخ سعد سعيد الغامدي إمام الحرم النبوي الشريف سابقا بالمدينة المنورة من 10 إلى 12 رمضان .. والشيخ صالح محمد الانصاري إمام جامع السيف بمكة المكرمة من 13 إلى 18 رمضان .. والشيخ عبدالمجيد الاركاني إمام جامع الخضر بجدة من 19 إلى 23 رمضان ..  والشيخ الدكتور محمد عبدالله غيلان إمام جامع النخيل بجدة والمقرئ بالحرم النبوي الشريف من 26 إلى آخر رمضان.

وسيشهد مسجد ومركز الفاروق عمر بن الخطاب العديد من الفعاليات بالتعاون مع مؤسسة خلف أحمد الحبتور للأعمال الخيرية تشمل حلقات تحفيظ القرآن الكريم للأطفال ومحاضرات دينية يومية بعد صلاة العصر يقدمها الشيخ الدكتور فارس المصطفى كما ستتوفر محاضرة عن فضائل شهر رمضان لغير الناطقين بالعربية.

 من ناحية أخرى يستعد المسجد لإستقبال الصائمين يوميا من خلال مشروع إفطار صائم الذي يقام سنويا في الخيمة المكيفة التي تنصب في ساحة المسجد ويعد برنامج افطار لغير المسلمين وذلك لتعريفهم بالاجواء الرمضانية والعادات والتقاليد والجانب الايماني للشهر الفضيل.

ويقوم المسجد بتوزيع إمساكية شهر رمضان الكريم مع كتيب حول إرشادات الصيام بالإضافة إلى اقراص مدمجة لتلاوات عطرة للقرآن الكريم بصوت قراء مسجد الفاروق عمر بن الخطاب.

يذكر أنه يتم نصب خيمة كبيرة مكيفة ومزودة بمكبرات الصوت لإستيعاب المصلين حيث من المتوقع أن يتجاوز عدد المصلين أكثر من 100 ألف مصل خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام.
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