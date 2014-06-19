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بالفيديو و الصور..تمثال ومدرسة للرئيس السابق عدلي منصور بأشهر ميادين المنوفية تكريماً له

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بالفيديو و الصور..تمثال ومدرسة للرئيس السابق عدلي منصور بأشهر ميادين المنوفية تكريماً له بالفيديو و الصور..تمثال ومدرسة للرئيس السابق عدلي منصور بأشهر ميادين المنوفية تكريماً له

تمثال ومدرسة لـ «عدلي منصور»

افتتح الدكتور أحمد فوزي محافظ المنوفية تمثال المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق وابن محافظة المنوفية ، بميدان شرف أكبر ميادين العاصمة شبين الكوم بحضور عدد من أقارب المستشار عدلي منصور وحضور جماهيري وشعبي كبير من أهالي المنوفية الذين أعربوا عن حبهم وتقديرهم له مثمنين التضحيات التي قدمها فى فترة رئاسته لمصر .

وأشاد محافظ المنوفية بالدور الذي أداه المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق فى إدارة شئون فى فترة من أصعب الفترات التي مرت بها البلاد عقب ثورة 30 يونيو المجيدة التي أعادت اكتشاف مصر وصححت مسار الثورة ، مؤكدا أنه استطاع قيادة مصر بهدوء وحنكة للمرور من هذه المرحلة إلي مرحلة أكثر استقرارا لتبدأ مصر مرحلة البناء والتأسيس لدولة قوية متقدمة .

كما قام محافظ المنوفية الدكتور أحمد شيرين فوزي بوضع حجر الأساس لمدرسة عدلي منصور الثانوية بقرية سروهيت مركز منوف مسقط رأس الرئيس السابق بحضور أهالي القرية والسيدة ألفت فرغلي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية والأستاذ أحمد أبو دان رئيس مركز ومدينة منوف ومدير هيئة الأبنية التعليمية والتي تضم 15 فصلا علي مساحة 3343.21 م2لتخدم أهالي القرية التي نشأ وتربي بها الرئيس السابق ولتكون نواة لتخريج جيل جديد يحتذي برجال مصر العظماء أمثال المستشار عدلي منصور .

 

 

 

 

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