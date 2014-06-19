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حبل المشنقة حول رقاب قيادات الإخوان لأول مرة.. و”المرشد” الأقرب للإعدام

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قيادات الإخوان

قيادات الإخوان

“أحداث الإستقامة”، و”شغب المنيا”، و” مقتل اللواء نبيل فراج”، ثلاثة قضايا أحالت قيادات الإخوان إلى فضيلة المفتى،  ومن أبرز القيادات التى تم إحالتهم للمفتى، الدكتور محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان، والدكتور محمد البلتاجى وعصام العريان، وعاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وصفوت حجازى وعزت جودة، وباسم عودة وزير السابق.

 

 

محمد بديع

محمد بديع

الجدير بالذكر إن المرشد العام لقيادات جماعة الإخوان المسلمين، قد أحيل لفضيلة المفتى  مرتين، الأولى فى قضية “أحداث مسجد الإستقامة”، والثانية بـ “احداث شغب المنيا”.

 

قيادات الإخوان

قيادات الإخوان

إحالة أوراق بديع و13 اخرين للمفتى فى “أحداث الاستقامة”

حيث أمرت ، اليوم الخميس، محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، بإحالة أوراق محمد بديع، المرشد العام للإخوان، و13 اخرين من قيادات الجماعة فى قضية “أحداث مسجد الاستقامة” إلى المفتى، وتحديد جلسة 3 أغسطس للحكم، وكانت المحكمة قد انتهت من الاستماع إلى مرافعات الدفاع عن المتهمين فى جلسة استمرت اكثر 7 ساعات ،أكد فيها الدفاع بطلان التحقيقات، وطالب ببرءاة المتهمين.

وأكدت التحقيقات، أن المتهمين تسببوا فى مقتل 10 أشخاص، وإصابة 20 آخرين، كما أنهم دبروا تجمهرًا مؤلفًا من أكثر من 5 أشخاص، الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد والتخريب، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال الشرطة العامة أثناء تأدية عملهم.

اللواء نبيل فراج

اللواء نبيل فراج

إحالة أوراق 12 متهماً بـ”قتل اللواء نبيل فراج” الى المفتى

كما أمرت، أمس الأربعاء 18 يونيو، محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي بإحالة أوراق 12 متهمًا بقتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة خلال الأحداث المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث كرداسة” التى أعقبت فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة الى المفتى، وتأجيل الحكم على باقى المتهمين إلى جلسة 6 أغسطس المقبل.

 وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين ارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب فى تنفيذ تلك الأغراض.

كما وجهت النيابة إلى المتورطين بالقضية تهمة قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها فى المساس بالأمن القومى للبلاد

 

ارشيفية

ارشيفية

إحالة بديع و682 إلى المفتى فى احداث شغب المنيا 

وكانت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سعيد يوسف، قد قضت يوم 28 أبريل 2014، بإحالة أوراق المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين و682 متهما اخرين الي فضيلة المفتي في احداث العنف بمركز العدوة بالمنيا،  وإعدام 37 فى احداث مطاى والمؤبد لـ274.

وأسندت النيابة  للمتهمين، تهم التورط في أعمال عنف بمركز مطاي، واستطلعت المحكمة رأي فضيلة مفتي الجمهورية، حول الرأي الشرعي في إعدامهم، طبقا لما أسند إليهم من وقائع التورط، والتحريض، على اقتحام وحرق مركز شرطة مطاي، وقتل المقدم مصطفى العطار، نائب مأمور مركز مطاي، والتمثيل بجثته وتعذيب شرطيين .

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